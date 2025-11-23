Сделайте это раз в месяц – и стиральная машина прослужит вдвое дольше
Стиральная машина работает почти каждый день, но внутри неё незаметно накапливаются грязь, остатки порошка, накипь, жир, микрочастицы тканей и плесень. Со временем это начинает отражаться на запахе, качестве стирки и даже на здоровье техники. Правильная очистка барабана — простой способ продлить срок службы машины и избавиться от неприятной сырости. Ниже — подробное руководство, как чистить стиралку безопасно и эффективно.
Почему барабан нуждается в регулярной чистке
Стиральная машина кажется чистой, ведь в ней всё постоянно полощется водой. Но именно влажность, остатки моющих средств и низкие температуры стирки создают идеальные условия для роста грибка и бактерий.
Если не очищать машину, появляются проблемы:
- в машине формируется затхлый запах, который переходит на одежду;
- ворс, грязь и жир забиваются в щели, особенно под резиновой манжетой;
- накипь постепенно разрушает нагревательный элемент;
- эффективность стирки падает, расход электроэнергии растёт.
Сравнение разных способов очистки барабана
|Способ
|Для чего подходит
|Частота
|Особенности
|Уксус + сода
|Удаление запахов, мягкая чистка
|Раз в месяц
|Безопасный регулярный уход
|Лимонная кислота
|Борьба с накипью
|Раз в 2-3 месяца
|Может повредить резину при частом использовании
|Специальные средства
|Глубокая очистка
|Раз в месяц
|Эффективны, но требуют строгого соблюдения инструкции
Советы шаг за шагом: как очистить барабан дома
- Проверьте, нет ли внутри одежды или мелких предметов, затем вытрите манжету от влаги и грязи.
- Для мягкой чистки насыпьте половину стакана соды прямо в барабан, а стакан уксуса в отсек для порошка.
- Запустите цикл на температуре от 60 до 90 °C без загрузки белья.
- Для удаления накипи раз в несколько месяцев используйте 100-200 г лимонной кислоты, засыпав её в пустой барабан.
- Если применяете специализированное средство, точно следуйте инструкции на упаковке.
- После любой чистки оставьте дверцу открытой на несколько часов, чтобы машина полностью просохла.
А что если запах остаётся?
Такое бывает, и проблема чаще скрыта не в барабане. Возможные причины:
- в резиновой манжете остались комки грязи — её нужно протереть вручную;
- засорён сливной фильтр — он находится внизу и требует регулярной очистки;
- в лотке для порошка появилась плесень — его нужно вынуть и промыть;
- в комнате повышенная влажность — машина не успевает просыхать.
Если после комплексной чистки запах всё равно возвращается, есть смысл проверить состояние сливного шланга или вызвать мастера.
Плюсы и минусы разных способов очистки
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Уксус + сода
|Доступно, недорого, безопасно
|Малоэффективно против сильной накипи
|Лимонная кислота
|Отлично растворяет минеральные отложения
|Частое применение повреждает резину
|Спецсредства
|Максимальная эффективность
|Стоимость, необходимость точной дозировки
FAQ
Как часто нужно полностью очищать стиральную машину?
Раз в месяц — оптимально. Если вода в регионе жёсткая, стоит проводить глубокую чистку чаще.
Можно ли использовать Доместос и другие хлорные средства?
Нет. Хлор разрушает металл, пластик и резиновую манжету, а запах впитывается в бельё.
Подходит ли уксус для всех машин?
Да, но важно не превышать дозировку и не использовать уксус совместно с лимонной кислотой.
