Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Соль в стиральной машине
Соль в стиральной машине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 0:57

Сделайте это раз в месяц – и стиральная машина прослужит вдвое дольше

Хозяйки советуют прогонять стирку с содой и уксусом для чистоты в барабане

Стиральная машина работает почти каждый день, но внутри неё незаметно накапливаются грязь, остатки порошка, накипь, жир, микрочастицы тканей и плесень. Со временем это начинает отражаться на запахе, качестве стирки и даже на здоровье техники. Правильная очистка барабана — простой способ продлить срок службы машины и избавиться от неприятной сырости. Ниже — подробное руководство, как чистить стиралку безопасно и эффективно.

Почему барабан нуждается в регулярной чистке

Стиральная машина кажется чистой, ведь в ней всё постоянно полощется водой. Но именно влажность, остатки моющих средств и низкие температуры стирки создают идеальные условия для роста грибка и бактерий.

Если не очищать машину, появляются проблемы:

  • в машине формируется затхлый запах, который переходит на одежду;
  • ворс, грязь и жир забиваются в щели, особенно под резиновой манжетой;
  • накипь постепенно разрушает нагревательный элемент;
  • эффективность стирки падает, расход электроэнергии растёт.

Сравнение разных способов очистки барабана

Способ Для чего подходит Частота Особенности
Уксус + сода Удаление запахов, мягкая чистка Раз в месяц Безопасный регулярный уход
Лимонная кислота Борьба с накипью Раз в 2-3 месяца Может повредить резину при частом использовании
Специальные средства Глубокая очистка Раз в месяц Эффективны, но требуют строгого соблюдения инструкции

Советы шаг за шагом: как очистить барабан дома

  1. Проверьте, нет ли внутри одежды или мелких предметов, затем вытрите манжету от влаги и грязи.
  2. Для мягкой чистки насыпьте половину стакана соды прямо в барабан, а стакан уксуса в отсек для порошка.
  3. Запустите цикл на температуре от 60 до 90 °C без загрузки белья.
  4. Для удаления накипи раз в несколько месяцев используйте 100-200 г лимонной кислоты, засыпав её в пустой барабан.
  5. Если применяете специализированное средство, точно следуйте инструкции на упаковке.
  6. После любой чистки оставьте дверцу открытой на несколько часов, чтобы машина полностью просохла.

А что если запах остаётся?

Такое бывает, и проблема чаще скрыта не в барабане. Возможные причины:

  • в резиновой манжете остались комки грязи — её нужно протереть вручную;
  • засорён сливной фильтр — он находится внизу и требует регулярной очистки;
  • в лотке для порошка появилась плесень — его нужно вынуть и промыть;
  • в комнате повышенная влажность — машина не успевает просыхать.

Если после комплексной чистки запах всё равно возвращается, есть смысл проверить состояние сливного шланга или вызвать мастера.

Плюсы и минусы разных способов очистки

Способ Плюсы Минусы
Уксус + сода Доступно, недорого, безопасно Малоэффективно против сильной накипи
Лимонная кислота Отлично растворяет минеральные отложения Частое применение повреждает резину
Спецсредства Максимальная эффективность Стоимость, необходимость точной дозировки

FAQ

Как часто нужно полностью очищать стиральную машину?

Раз в месяц — оптимально. Если вода в регионе жёсткая, стоит проводить глубокую чистку чаще.

Можно ли использовать Доместос и другие хлорные средства?

Нет. Хлор разрушает металл, пластик и резиновую манжету, а запах впитывается в бельё.

Подходит ли уксус для всех машин?

Да, но важно не превышать дозировку и не использовать уксус совместно с лимонной кислотой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные объяснили, почему пластиковую посуду опасно мыть в посудомойке: риск накопления микропластика в мозге вчера в 22:40
Неожиданный источник микропластика в организме: оказывается, дело в посудомойке

Новые исследования показали, что привычка класть пластиковую посуду в посудомойку может быть опаснее, чем кажется. Учёные объяснили, что именно происходит с пластиком и к чему это приводит.

Читать полностью » Ежедневные маленькие действия стабилизируют эмоции — психологи вчера в 22:38
Неожиданное открытие перевернуло мой взгляд на порядок — оказалось, делала всё не так

Домашний порядок не обязан соответствовать чужим стандартам. Разбираемся, как найти минимальный уровень уборки, который снижает напряжение и подходит именно вам.

Читать полностью » Эксперты по бытовой технике объяснили правила правильного ухода за посудомоечной машиной вчера в 22:28
Запах, грязь и поломки: вот что происходит, если не чистить посудомойку регулярно

Посудомойка работает хуже и появляется запах? Это первый сигнал, что технике нужна профилактика. Разбираемся, как продлить её жизнь без мастера.

Читать полностью » Строителем описан эффективный способ самостоятельного обновления силиконового герметика вчера в 22:09
Герметик почернел и трескается? Один простой способ обновить его своими руками

Старый герметик трескается, темнеет и пропускает влагу, но обновить его можно своими силами. Разбираемся, как сделать это аккуратно и надолго.

Читать полностью » Специалисты по пожарной безопасности заявили о рисках хранения полотенца на дверце духовки вчера в 22:07
Опасная ошибка на кухне: почему полотенце на дверце духовки может устроить пожар

Невинная привычка вешать полотенце на дверцу духовки может скрывать пожарные риски, угрозу технике и источник бактерий. Разбираемся, почему стоит отказаться от неё.

Читать полностью » Домовладельцы рассказали о важности профилактической чистки сливного люка вчера в 22:05
Этот скрытый люк в стиральной машине должен открывать каждый – иначе ремонт неизбежен

Многие владельцы стиральных машин даже не знают о важной детали, скрытой за маленькой дверцей. Разбираемся, почему сливной фильтр влияет на срок службы техники и как правильно за ним ухаживать.

Читать полностью » Домашним цветоводам перечислили растения, которые считают символами богатства вчера в 22:03
Хотите увеличить доход? Эти растения считают денежными талисманами

Некоторые комнатные растения считают символами достатка и стабильности. Разбираемся, какие из них называют «денежными» и как ухаживать, чтобы они приносили максимум пользы.

Читать полностью » Риелторы описали признаки проблемных квартир по типичным фразам в объявлениях вчера в 22:00
Фразы, которые маскируют серьёзные проблемы квартиры: читайте объявления внимательно

За безобидными фразами в объявлениях о продаже квартир нередко скрываются важные детали. Разбираемся, какие формулировки должны насторожить покупателя.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Длительная остановка на роботизированной коробке ускоряет износ сцепления — эксперт по трансмиссиям
Культура и шоу-бизнес
Сериал "Тайны следствия" стал самым продолжительным детективным проектом России — Книга рекордов России
Спорт и фитнес
Женщины стали чаще проходить курсы самообороны — тренер Кассетта
Садоводство
Светлана Королёва рекомендует замачивать семена для быстрого прорастания
Туризм
Более 2000 видов рыб обитают в водах Мальдив — путешественники
Наука
Образец ДНК редкого кита получили с помощью арбалета во время в экспедиции — специалисты
Еда
Имбирное печенье можно приготовить по классическому методу — кулинары
Авто и мото
Установка ГБО окупается за полгода активной езды — инженеры сервисов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet