Сделайте это раз в месяц – и стиральная машина прослужит вдвое дольше

Стиральная машина работает почти каждый день, но внутри неё незаметно накапливаются грязь, остатки порошка, накипь, жир, микрочастицы тканей и плесень. Со временем это начинает отражаться на запахе, качестве стирки и даже на здоровье техники. Правильная очистка барабана — простой способ продлить срок службы машины и избавиться от неприятной сырости. Ниже — подробное руководство, как чистить стиралку безопасно и эффективно.

Почему барабан нуждается в регулярной чистке

Стиральная машина кажется чистой, ведь в ней всё постоянно полощется водой. Но именно влажность, остатки моющих средств и низкие температуры стирки создают идеальные условия для роста грибка и бактерий.

Если не очищать машину, появляются проблемы:

в машине формируется затхлый запах, который переходит на одежду;

ворс, грязь и жир забиваются в щели, особенно под резиновой манжетой;

накипь постепенно разрушает нагревательный элемент;

эффективность стирки падает, расход электроэнергии растёт.

Сравнение разных способов очистки барабана

Способ Для чего подходит Частота Особенности Уксус + сода Удаление запахов, мягкая чистка Раз в месяц Безопасный регулярный уход Лимонная кислота Борьба с накипью Раз в 2-3 месяца Может повредить резину при частом использовании Специальные средства Глубокая очистка Раз в месяц Эффективны, но требуют строгого соблюдения инструкции

Советы шаг за шагом: как очистить барабан дома

Проверьте, нет ли внутри одежды или мелких предметов, затем вытрите манжету от влаги и грязи. Для мягкой чистки насыпьте половину стакана соды прямо в барабан, а стакан уксуса в отсек для порошка. Запустите цикл на температуре от 60 до 90 °C без загрузки белья. Для удаления накипи раз в несколько месяцев используйте 100-200 г лимонной кислоты, засыпав её в пустой барабан. Если применяете специализированное средство, точно следуйте инструкции на упаковке. После любой чистки оставьте дверцу открытой на несколько часов, чтобы машина полностью просохла.

А что если запах остаётся?

Такое бывает, и проблема чаще скрыта не в барабане. Возможные причины:

в резиновой манжете остались комки грязи — её нужно протереть вручную;

засорён сливной фильтр — он находится внизу и требует регулярной очистки;

в лотке для порошка появилась плесень — его нужно вынуть и промыть;

в комнате повышенная влажность — машина не успевает просыхать.

Если после комплексной чистки запах всё равно возвращается, есть смысл проверить состояние сливного шланга или вызвать мастера.

Плюсы и минусы разных способов очистки

Способ Плюсы Минусы Уксус + сода Доступно, недорого, безопасно Малоэффективно против сильной накипи Лимонная кислота Отлично растворяет минеральные отложения Частое применение повреждает резину Спецсредства Максимальная эффективность Стоимость, необходимость точной дозировки

FAQ

Как часто нужно полностью очищать стиральную машину?

Раз в месяц — оптимально. Если вода в регионе жёсткая, стоит проводить глубокую чистку чаще.

Можно ли использовать Доместос и другие хлорные средства?

Нет. Хлор разрушает металл, пластик и резиновую манжету, а запах впитывается в бельё.

Подходит ли уксус для всех машин?

Да, но важно не превышать дозировку и не использовать уксус совместно с лимонной кислотой.