© freepik.com by topntp26 is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:37

Как вернуть белью свежесть: главные ошибки, из-за которых вещи пахнут плесенью

Эксперты указали, как очистить уплотнитель и фильтр, чтобы вещи не пахли после стирки

Каждый знает это ощущение: достаёшь вещи из стиральной машины, а вместо аромата чистоты встречаешь неприятный затхлый запах. Кажется, будто бельё не стирали вовсе. Причин у такого эффекта может быть несколько — от избытка порошка до грязи в фильтре. Но хорошая новость в том, что каждая из них легко устраняется.

Почему вещи теряют свежесть после стирки

Современные стиральные машины делают за нас всю тяжёлую работу, но при неправильном уходе сами становятся источником неприятных запахов. Внутри тёплая и влажная среда — идеальное место для бактерий и плесени. Добавьте сюда остатки порошка и грязь из карманов — и получите "букет" запахов, который оседает на ткани.

1. Грязная уплотнительная резинка

Манжета на дверце машины — одно из самых проблемных мест. После каждой стирки в складках остаётся влага, волосы и остатки моющих средств. Со временем на внутренней поверхности появляется слизистый налёт, а вместе с ним — запах плесени.

Что делать:

  • После каждой стирки протирайте резинку насухо.
  • Раз в неделю очищайте её смесью воды и уксуса (1:1) или специальным средством от плесени.
  • Держите дверцу приоткрытой — пусть барабан и резинка высыхают естественно.

2. Избыток порошка и кондиционера

Кажется, чем больше порошка — тем чище бельё. На деле происходит наоборот: лишняя пена плохо вымывается, а остатки моющего средства оседают на барабане и ткани. Со временем они начинают пахнуть кисло.

Решение:

  • Используйте ровно столько средства, сколько указано в инструкции.
  • Периодически запускайте пустую стирку на 90 °C без белья — это очищает внутренности машины.
  • Промойте контейнер для порошка под тёплой водой.

Если вы живёте в регионе с жёсткой водой, выбирайте жидкие гели - они растворяются полностью и не оставляют осадка.

3. Неправильное полоскание

Когда машина плохо выполаскивает бельё, на ткани остаются следы порошка и грязи. Из-за этого одежда пахнет не свежестью, а сыростью.

Как исправить:

  • Увеличьте количество полосканий в настройках.
  • Используйте режим "дополнительное полоскание" - он есть почти во всех современных моделях.
  • Проверяйте, не перегружаете ли барабан: излишки белья мешают воде проходить свободно.

Для чувствительной кожи можно добавить уксус (1 ст. ложку) в отсек для ополаскивателя — он нейтрализует запах моющих средств.

4. Засор в фильтре или сливном шланге

Если в машине задерживается вода, внутри быстро появляется запах застоя. Основные виновники — волосы, нитки, шерсть и мелкие предметы, которые застревают в фильтре.

Что делать:

  1. Найдите крышку фильтра (внизу спереди).
  2. Подставьте таз или тряпку — при открытии потечёт вода.
  3. Выкрутите фильтр, промойте под струёй воды и почистите отверстие.
  4. Проверьте сливной шланг — при необходимости прочистите гибким ершиком.

Процедуру стоит повторять не реже одного раза в год, а если дома есть животные — каждые 3-4 месяца.

5. Мелкие предметы и грязь из карманов

Мелочь, фантики, бумажки и даже жвачка, забытая в кармане, могут стать причиной запаха. Они прилипают к уплотнителю и фильтрам, создавая очаг для бактерий.

Совет: перед стиркой всегда проверяйте карманы и выворачивайте вещи. Раз в неделю осматривайте резинку и фильтр.

Таблица "Главные причины и решения"

Проблема Признак Что делать
Влага и грязь в манжете Пахнет плесенью Протереть и держать дверцу открытой
Избыток порошка Кислый запах Уменьшить дозу, включить горячий цикл без белья
Плохое полоскание Бельё липкое, без аромата Добавить полоскание, не перегружать барабан
Засор в фильтре Стоячая вода Промыть фильтр и шланг
Грязные карманы Запах мусора, липкие следы Проверять вещи перед стиркой

Советы шаг за шагом

  1. После каждой стирки: протрите манжету и лоток для порошка, оставьте дверцу открытой.
  2. Раз в неделю: запустите холостую стирку на 60 °C с лимонной кислотой или специальным очистителем.
  3. Раз в месяц: очищайте фильтр и проверяйте шланг.
  4. Раз в сезон: обрабатывайте внутренности машины антисептическим средством.

А что если запах не уходит?

Если после всех манипуляций бельё всё равно пахнет, возможно, проблема глубже:

  • Барабан поражён плесенью. В этом случае поможет профессиональная чистка.
  • Сливной шланг изношен. Его нужно заменить — внутри старых шлангов запах остаётся навсегда.
  • Жёсткая вода. Добавляйте смягчитель при каждой стирке — это уменьшает осадок.

Также стоит проверить вентиляцию в ванной: повышенная влажность усиливает запах даже от чистых вещей.

Плюсы и минусы частой очистки машины

Плюсы Минусы
Нет запахов и налёта Требует регулярности
Продлевает срок службы техники Нужно время
Улучшает качество стирки Расходуется немного средств

FAQ

Как часто нужно чистить стиральную машину?
Полноценную чистку — раз в месяц. После каждой стирки достаточно вытирать уплотнитель и оставлять дверцу открытой.

Можно ли использовать лимонную кислоту?
Да, но не чаще одного раза в месяц и не более 100 граммов — иначе можно повредить резинку.

Как вернуть свежий запах вещам без повторной стирки?
Развесьте их на свежем воздухе или рядом с окном, а затем слегка сбрызните водой с добавлением эфирного масла лаванды или лимона.

