Закинули полотенца с одеждой — и пожалели: почему ворс и износ появляются мгновенно
День стирки часто подталкивает к компромиссам: корзина полна, времени мало, а запускать несколько циклов не хочется. В такие моменты идея закинуть полотенца и одежду вместе кажется логичной и безобидной. Но именно здесь скрывается нюанс, о котором знают специалисты по организации и уходу за домом. Об этом сообщает Martha Stewart Living.
Можно ли стирать полотенца и одежду вместе
Формально — да, стиральная машина это выдержит. Но эксперты сходятся во мнении, что в большинстве случаев так делать не стоит.
"Технически полотенца можно стирать вместе с одеждой, но стоит ли это делать? Скорее всего, нет", — говорит профессиональный организатор Кимберли Чизман.
Основные причины — ворс, износ тканей и вопросы гигиены. Полотенца тяжёлые, активно впитывают воду и во время стирки теряют множество мелких волокон, которые особенно заметны на тёмной и обтягивающей одежде.
Почему разные ткани — плохие соседи
Полотенца обычно делают из плотного хлопка или смесовых тканей, рассчитанных на влагу и трение. Одежда же может быть синтетической, деликатной или более тонкой по структуре.
"Полотенца грубые, а одежда мягкая; смешивание этих двух типов может сократить срок службы вещей", — отмечает Виктория Грин, специалист по организации пространства.
Кроме того, полотенца не любят кондиционеры для белья: они снижают впитываемость ткани, а при совместной стирке от них отказаться сложнее.
Баланс, температура и сушка
Есть и технические моменты. Из-за веса полотенец барабан машины может терять баланс, особенно на отжиме. Это влияет на качество стирки и изнашивает технику.
Время сушки тоже разное: одежда высыхает быстрее, а полотенца остаются влажными, из-за чего приходится продлевать цикл.
Температурный режим — ещё один аргумент. Одежду часто стирают в прохладной воде, чтобы сохранить цвет, тогда как полотенцам рекомендуется более горячая стирка для гигиены.
"По возможности полотенца стоит стирать в горячей воде, чтобы уничтожить бактерии", — советует Мари Дрейер, основатель Organize With Marie.
Когда совместная стирка допустима
Иногда обстоятельства вынуждают объединять загрузку. В этом случае специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил:
- Стирать полотенца только с плотной одеждой схожего цвета, например хлопковыми футболками.
- Избегать деликатных тканей — кружева, шерсти, тонкой синтетики.
- Не перегружать машину: заполнять барабан не более чем на три четверти.
- Выбирать щадящий режим, чтобы уменьшить трение.
Как упростить уход за полотенцами
Эксперты советуют выстроить простую систему: отдельную корзину для полотенец и привычку стирать их отдельно. Это экономит время на сортировку и продлевает срок службы и полотенец, и одежды. Горячая вода, отсутствие кондиционера и умеренная загрузка помогают сохранить их свежими и впитывающими.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru