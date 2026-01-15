Закинули полотенца с одеждой — и пожалели: почему ворс и износ появляются мгновенно

День стирки часто подталкивает к компромиссам: корзина полна, времени мало, а запускать несколько циклов не хочется. В такие моменты идея закинуть полотенца и одежду вместе кажется логичной и безобидной. Но именно здесь скрывается нюанс, о котором знают специалисты по организации и уходу за домом. Об этом сообщает Martha Stewart Living.

Можно ли стирать полотенца и одежду вместе

Формально — да, стиральная машина это выдержит. Но эксперты сходятся во мнении, что в большинстве случаев так делать не стоит.

"Технически полотенца можно стирать вместе с одеждой, но стоит ли это делать? Скорее всего, нет", — говорит профессиональный организатор Кимберли Чизман.

Основные причины — ворс, износ тканей и вопросы гигиены. Полотенца тяжёлые, активно впитывают воду и во время стирки теряют множество мелких волокон, которые особенно заметны на тёмной и обтягивающей одежде.

Почему разные ткани — плохие соседи

Полотенца обычно делают из плотного хлопка или смесовых тканей, рассчитанных на влагу и трение. Одежда же может быть синтетической, деликатной или более тонкой по структуре.

"Полотенца грубые, а одежда мягкая; смешивание этих двух типов может сократить срок службы вещей", — отмечает Виктория Грин, специалист по организации пространства.

Кроме того, полотенца не любят кондиционеры для белья: они снижают впитываемость ткани, а при совместной стирке от них отказаться сложнее.

Баланс, температура и сушка

Есть и технические моменты. Из-за веса полотенец барабан машины может терять баланс, особенно на отжиме. Это влияет на качество стирки и изнашивает технику.

Время сушки тоже разное: одежда высыхает быстрее, а полотенца остаются влажными, из-за чего приходится продлевать цикл.

Температурный режим — ещё один аргумент. Одежду часто стирают в прохладной воде, чтобы сохранить цвет, тогда как полотенцам рекомендуется более горячая стирка для гигиены.

"По возможности полотенца стоит стирать в горячей воде, чтобы уничтожить бактерии", — советует Мари Дрейер, основатель Organize With Marie.

Когда совместная стирка допустима

Иногда обстоятельства вынуждают объединять загрузку. В этом случае специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил:

Стирать полотенца только с плотной одеждой схожего цвета, например хлопковыми футболками. Избегать деликатных тканей — кружева, шерсти, тонкой синтетики. Не перегружать машину: заполнять барабан не более чем на три четверти. Выбирать щадящий режим, чтобы уменьшить трение.

Как упростить уход за полотенцами

Эксперты советуют выстроить простую систему: отдельную корзину для полотенец и привычку стирать их отдельно. Это экономит время на сортировку и продлевает срок службы и полотенец, и одежды. Горячая вода, отсутствие кондиционера и умеренная загрузка помогают сохранить их свежими и впитывающими.