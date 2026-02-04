Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стиральная машинка
Стиральная машинка
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 17:18

Стиральная машина стирает хуже из-за одной настройки — она годами стоит “не так” у большинства

Современная стиральная машина — это не просто "барабан с кнопкой старт", а набор режимов, которые реально улучшают результат стирки. Многие функции годами остаются нетронутыми, хотя они помогают лучше отстирывать загрязнения, бережнее относиться к ткани и даже избавляться от запахов. Главное — понимать, когда и для чего включать каждый режим. Об этом пишет HouseDigest.

Какие настройки стиралки чаще всего недооценивают

Предварительное замачивание (Pre-soak)

Этот режим запускается до основной стирки и работает как короткое замачивание с лёгким перемешиванием. Он помогает "размягчить" грязь, чтобы порошок или гель сработали эффективнее.

Важно помнить: использовать его стоит не для каждой стирки. Кроме того, режим часто по умолчанию идёт с горячей водой — если ткань не любит высокую температуру, лучше переключиться на холодную.

Отложенный старт (Delayed start)

Функция позволяет загрузить бельё и запустить цикл позже — например, ночью или в часы дешёвого тарифа на электричество. Удобно, если вы хотите, чтобы стирка закончилась к вашему возвращению домой.

Но есть нюанс: вещи нельзя оставлять мокрыми в барабане надолго — иначе быстро появится затхлый запах. Поэтому запуск стоит планировать так, чтобы вы могли достать бельё вскоре после окончания цикла.

Быстрая стирка (Quick wash)

Короткий цикл, который подходит для лёгких загрязнений и небольших загрузок. Например, чтобы освежить футболку, спортивный топ или полотенца для гостей.

Для сильных пятен, тяжёлых тканей и объёмных вещей этот режим не подходит. Также нельзя перегружать барабан — иначе качество стирки резко падает.

Санитарная обработка (Sanitize)

Этот режим рассчитан на максимально горячую воду, поэтому помогает не только отстирать, но и снизить количество микробов на ткани. Его используют для полотенец, постельного белья, спортивной одежды и других вещей, которые часто "собирают" бактерии.

Минус — высокая температура может выцветать ткань, если она плохо переносит нагрев. Поэтому режим не стоит включать слишком часто и нельзя применять для деликатных материалов.

Деликатный режим (Delicate / Gentle)

Один из самых полезных режимов для вещей, которые легко растягиваются или цепляются: шёлк, кружево, тонкие ткани. Он работает мягче: меньше трясёт бельё и слабее отжимает, поэтому одежда меньше деформируется.

Чтобы режим действительно был бережным, важно не перегружать машинку и не добавлять туда тяжёлые вещи вместе с тонкими.

Полоскание + отжим (Rinse-and-spin)

Режим помогает, если вы переборщили с порошком и вещи ощущаются "мыльными", или если бельё долго лежало влажным и потеряло свежесть. Машина просто прополощет всё чистой водой и хорошо отожмёт.

Это также удобно для купальников: их часто нужно именно прополоскать, а не стирать. Важное правило — в этом режиме не добавляют моющее средство, поэтому для грязных вещей он не подходит.

Очистка барабана (Tub clean / Self-clean)

Режим не стирает одежду — он очищает саму машинку. Он помогает убрать налёт от моющих средств, плесень и запахи, которые со временем накапливаются внутри.

Обычно достаточно запускать такую очистку примерно раз в месяц. Важно: никаких вещей в барабане быть не должно.

Уровень загрязнения (Soil level)

Настройка, о которой многие даже не знают. Она сообщает стиральной машине, насколько грязные вещи внутри. Чем выше уровень, тем дольше и интенсивнее цикл — меняются время, перемешивание и отжим.

Минус в том, что при высокой интенсивности вещи могут сильнее мяться или запутываться, особенно тонкие ткани.

Паровая очистка (Steam clean)

Пар добавляет дополнительное время замачивания и стирки без грубой механики. Это может помочь и со сложными загрязнениями, и с уменьшением заломов на ткани.

Главное — не забивать барабан: если загрузка слишком большая, пар будет плохо циркулировать, и эффективность упадёт. Также этот режим не подходит для материалов, которые плохо переносят тепло (шёлк, шерсть, кожа).

Повышенный уровень воды (Deep fill)

Если вы стираете объёмные вещи вроде пледа или одеяла и кажется, что воды мало, помогает Deep fill — он добавляет больше воды, чтобы крупные вещи лучше двигались.

Ещё режим полезен при сильных загрязнениях, особенно когда нужно "вымыть" мусор, который плохо растворяется в воде, например шерсть животных или траву. Но для обычной стирки его лучше не включать: вещи могут спутаться или отстираться хуже.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

