Стирка
Стирка
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:28

Стиральная машина забита до отказа — бельё выходит хуже, чем до стирки

Переполненный барабан кажется удобным решением, когда хочется сократить количество стирок. Однако чрезмерная загрузка может обернуться не только плохо выстиранной одеждой, но и серьёзными поломками техники. Специалисты напоминают, что баланс в этом случае важнее экономии времени. Об этом пишет Bovary.

Почему одежда отстирывается хуже

Когда барабан загружен до предела, вещи внутри практически не перемещаются. Вместо свободного переворачивания они сбиваются в плотную массу, из-за чего вода и моющее средство распределяются неравномерно. В результате пятна могут остаться на ткани, а бельё выходит менее свежим, чем ожидалось.

Кроме того, при недостаточном пространстве вода не способна полностью растворить порошок или гель. Часть жидкости впитывается тканями, и на одежде может остаться мыльный налёт. Это снижает ощущение чистоты и ускоряет износ волокон.

Повышенная нагрузка на механизм

Перегрузка отражается и на самой машине. Во время отжима на высокой скорости возрастает давление на подшипники, вал и другие механические элементы. Со временем это может привести к ускоренному износу деталей и дорогостоящему ремонту.

Дополнительное трение создаётся в зоне уплотнительной резинки люка. Плотно прижатые ткани трутся о неё во время вращения, что увеличивает риск повреждения как одежды, так и самой резины. Постепенно это может вызвать протечки воды или необходимость замены уплотнителя.

В крайних случаях чрезмерная нагрузка способна повлиять даже на стекло дверцы, создавая дополнительное напряжение в конструкции.

Как правильно загружать барабан

Оптимальная загрузка — это компромисс между экономией и безопасностью техники. Белья должно быть достаточно для рационального расхода воды и электроэнергии, но при этом необходимо оставить свободное пространство для движения тканей.

Практическое правило простое: в верхней части барабана должно оставаться пространство примерно шириной ладони. Обычно это соответствует заполнению около трёх четвертей объёма.

При таком подходе вода равномерно циркулирует, моющее средство растворяется полностью, а одежда свободно перемешивается. Это продлевает срок службы как тканей, так и самой стиральной машины.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

