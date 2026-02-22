Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стиральная машина
Стиральная машина
© PxHere by rawpixel.com is licensed under CC0
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 16:59

Барабан стиральной машины покрывается биоплёнкой — вот почему вещи теряют свежесть

Стиральная машина ассоциируется с чистотой, но сама она далеко не всегда остаётся стерильной. Внутри барабана и на резиновых уплотнителях постепенно скапливаются влага, остатки порошка и частицы грязи. Если не уделять этому внимания, техника может стать источником микроорганизмов, которые возвращаются на одежду после стирки. Об этом сообщает UOL Vivabem.

Почему гигиена машины влияет на здоровье

Любая стиральная машина со временем накапливает влажную среду — идеальные условия для размножения бактерий и грибов. Остатки моющих средств и текстильных волокон образуют налёт, который удерживает влагу и способствует формированию так называемой биоплёнки.

Биоплёнка представляет собой скопление микроорганизмов, окружённых защитной гелеобразной оболочкой. Такая структура прочно прикрепляется к поверхностям и устойчива к обычному смыванию водой. В результате микробы могут сохраняться внутри техники и потенциально переноситься на ткани во время стирки.

"В литературе говорится, что биопленки могут содержать микроорганизмы, и перенос на одежду может происходить. Но это особенно актуально в ситуациях с повышенной уязвимостью, например, у младенцев, пожилых людей и у людей с ослабленным иммунитетом", — говорит специалист по инфекционным заболеваниям Матиас Кьярастелли Саломао, консультант по микробиологии Fleury Medicina e Saúde.

Помимо возможных рисков для здоровья, загрязнение внутренних деталей приводит к неприятному запаху и снижению эффективности стирки. Вещи могут казаться чистыми визуально, но сохранять затхлый аромат.

Как часто нужно проводить очистку

Частота ухода зависит от конкретных элементов машины. Съёмные детали — такие как ящик для порошка — рекомендуется мыть еженедельно или сразу при появлении налёта и запаха. Резиновые уплотнители дверцы также требуют регулярной обработки, особенно в складках, где скапливается вода.

Полную очистку всей машины специалисты советуют проводить примерно раз в месяц или ориентироваться на каждые пять циклов стирки. Такой подход позволяет предотвратить накопление отходов и образование устойчивых загрязнений.

"Эти советы применимы к любой стиральной машине. Рекомендуется сократить количество отходов и биопленки. Но не забывайте следовать инструкции производителя и не смешивать чистящие средства", — отмечает Матиас Кьярастелли Саломао.

Пошаговый уход за техникой

Процесс начинается с демонтажа съёмных элементов. Дозатор моющих средств нужно тщательно промыть, удаляя остатки порошка и кондиционера. Затем очищается резиновая манжета дверцы — особое внимание уделяется внутренним складкам.

Фильтр для ворса следует освободить от накопившихся частиц ткани. После этого запускается специальный цикл очистки при пустом барабане. Если в модели нет отдельной программы, выбирают самый продолжительный и горячий режим, допустимый инструкцией. При необходимости используют рекомендованное производителем средство.

Завершающий этап — проветривание. Дверцу и лоток оставляют открытыми до полного высыхания внутренних поверхностей. Это простой, но эффективный способ снизить влажность и предотвратить повторное образование благоприятной среды для микробов.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Непокрытый чугун ржавеет за минуты — одна ошибка при мытье портит решётки сегодня в 13:24

Узнайте, как просто и эффективно очистить решётки газовой плиты с помощью подручных средств и регулярного ухода.

Читать полностью » Золото в мусорном ведре: эфирные масла из кожуры растворяют самый стойкий жир на кухне сегодня в 12:35

Вместо дорогих спреев опытные хозяйки используют корки от апельсинов. Природный растворитель лимонен справляется с жиром и налётом, не повреждая хрупкие покрытия.

Читать полностью » Правило двух этажей и мокрой тряпки: график уборки в многоэтажках существует вопреки лени УК сегодня в 10:34

Грязный подъезд — это не норма, а оплаченная, но не оказанная услуга. Узнайте, как заставить УК соблюдать график уборки и почему паутина в лифте стоит вам 15% стоимости квартиры.

Читать полностью » После каждого душа на подкладке остаётся влага — и со временем это оборачивается проблемой вчера в 18:03

Подкладка шторки для душа кажется мелочью, но её состояние влияет на здоровье и эстетичный вид ванной.

Читать полностью » Иллюзия собственности на бумаге: юридические лабиринты превращают покупку жилья в опасную лотерею вчера в 17:44

Заветная запись в Росреестре не дает полной гарантии владения. Выяснилось, какие скрытые системные дефекты в истории объекта могут обнулить сделку купли-продажи.

Читать полностью » Популярные кухонные шкафы оказались ловушкой — в 2026 выбирают спокойные и функциональные варианты вчера в 13:44

В 2026 году дизайнеры пересматривают тренды кухонных шкафов: стеклянные фасады и глянец уступают место тёплым и практичным решениям.

Читать полностью » Интерьер 2026 меняют без ремонта — три сдвига дают эффект, который ощущается сразу вчера в 12:09

2026 год обещает новые горизонты в дизайне интерьеров, акцентируя внимание на уюте и функциональности.

Читать полностью » Дом выглядит как после работы студии дизайна: всё решает один цвет без сложных комбинаций вчера в 9:37

Техника заливки цветом помогает преобразить интерьер: один оттенок объединяет стены и потолок, создавая глубину, уют и цельность пространства.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Пушистый десантник в засаде: простыни запускают в мозгу кошки режим охоты на невидимую добычу
Туризм
Ветер перемен на берегу: неожиданные локации туризма, которые бросают вызов стандартам отдыха
Туризм
Туризм в России выходит в лес: как альпаки и хаски меняют правила отдыха и вдохновляют путешественников
Авто и мото
Бензин улетает в трубу из-за гуталина: как слишком густое масло незаметно разоряет бюджет
Авто и мото
Смерть в синей канистре: метиловая ловушка на обочинах дорог превращает поездку в игру на выживание
Спорт и фитнес
"Мёртвые ягодицы" выключают мышцы — боль в пояснице начинается с долгого сидения
Туризм
Эверест станет недоступен без опыта — новый закон меняет правила игры для альпинистов
Авто и мото
Monza возвращается в 2026 году — GM готовит седан к глобальному перезапуску
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet