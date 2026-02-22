Барабан стиральной машины покрывается биоплёнкой — вот почему вещи теряют свежесть

Стиральная машина ассоциируется с чистотой, но сама она далеко не всегда остаётся стерильной. Внутри барабана и на резиновых уплотнителях постепенно скапливаются влага, остатки порошка и частицы грязи. Если не уделять этому внимания, техника может стать источником микроорганизмов, которые возвращаются на одежду после стирки. Об этом сообщает UOL Vivabem.

Почему гигиена машины влияет на здоровье

Любая стиральная машина со временем накапливает влажную среду — идеальные условия для размножения бактерий и грибов. Остатки моющих средств и текстильных волокон образуют налёт, который удерживает влагу и способствует формированию так называемой биоплёнки.

Биоплёнка представляет собой скопление микроорганизмов, окружённых защитной гелеобразной оболочкой. Такая структура прочно прикрепляется к поверхностям и устойчива к обычному смыванию водой. В результате микробы могут сохраняться внутри техники и потенциально переноситься на ткани во время стирки.

"В литературе говорится, что биопленки могут содержать микроорганизмы, и перенос на одежду может происходить. Но это особенно актуально в ситуациях с повышенной уязвимостью, например, у младенцев, пожилых людей и у людей с ослабленным иммунитетом", — говорит специалист по инфекционным заболеваниям Матиас Кьярастелли Саломао, консультант по микробиологии Fleury Medicina e Saúde.

Помимо возможных рисков для здоровья, загрязнение внутренних деталей приводит к неприятному запаху и снижению эффективности стирки. Вещи могут казаться чистыми визуально, но сохранять затхлый аромат.

Как часто нужно проводить очистку

Частота ухода зависит от конкретных элементов машины. Съёмные детали — такие как ящик для порошка — рекомендуется мыть еженедельно или сразу при появлении налёта и запаха. Резиновые уплотнители дверцы также требуют регулярной обработки, особенно в складках, где скапливается вода.

Полную очистку всей машины специалисты советуют проводить примерно раз в месяц или ориентироваться на каждые пять циклов стирки. Такой подход позволяет предотвратить накопление отходов и образование устойчивых загрязнений.

"Эти советы применимы к любой стиральной машине. Рекомендуется сократить количество отходов и биопленки. Но не забывайте следовать инструкции производителя и не смешивать чистящие средства", — отмечает Матиас Кьярастелли Саломао.

Пошаговый уход за техникой

Процесс начинается с демонтажа съёмных элементов. Дозатор моющих средств нужно тщательно промыть, удаляя остатки порошка и кондиционера. Затем очищается резиновая манжета дверцы — особое внимание уделяется внутренним складкам.

Фильтр для ворса следует освободить от накопившихся частиц ткани. После этого запускается специальный цикл очистки при пустом барабане. Если в модели нет отдельной программы, выбирают самый продолжительный и горячий режим, допустимый инструкцией. При необходимости используют рекомендованное производителем средство.

Завершающий этап — проветривание. Дверцу и лоток оставляют открытыми до полного высыхания внутренних поверхностей. Это простой, но эффективный способ снизить влажность и предотвратить повторное образование благоприятной среды для микробов.