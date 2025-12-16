Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:50

Всегда оставляла дверцу стиральной машины открытой — пока не узнала, чем это может обернуться

Профилактическая стирка без белья помогает удалять налёт и бактерии — эксперты по быту

Привычка оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой после стирки есть у многих, но споры вокруг неё не утихают годами. Одни уверены, что это единственный способ защититься от плесени и запаха, другие считают такую практику вредной для техники. Истина, как часто бывает, находится между крайностями. Об этом сообщает дзен-канал "Записки Айтишника".

Зачем дверцу стиральной машины оставляют открытой

Главная причина — борьба с влагой. После окончания цикла вода остаётся в барабане, резиновом уплотнителе и патрубках. Тёплая и влажная среда создаёт идеальные условия для размножения бактерий, грибка и плесени. Со временем это приводит к затхлому запаху, который может передаваться белью и вызывать дискомфорт.

Многие владельцы замечают, что при привычке сразу закрывать люк через несколько месяцев на резиновой манжете появляется чёрный налёт. Особенно быстро это происходит в помещениях с высокой влажностью или если стиральная машина используется нерегулярно. Некоторые производители прямо указывают в инструкциях, что после стирки люк стоит оставлять приоткрытым для проветривания.

Почему постоянная открытая дверца может навредить

Несмотря на очевидную пользу проветривания, у этого подхода есть и обратная сторона. Мастера по ремонту бытовой техники обращают внимание на несколько возможных проблем.

Тяжёлая дверца, особенно у моделей с фронтальной загрузкой, со временем может привести к провисанию петель. Постоянная нагрузка в открытом положении снижает точность прилегания люка и может вызвать проблемы с герметичностью.

Резиновый уплотнитель тоже страдает от неправильного положения. Он рассчитан на работу в сжатом виде, а при длительном открытом состоянии может быстрее терять эластичность и трескаться.

В некоторых моделях после стирки специально остаётся небольшое количество воды в системе. Это нужно для корректной работы датчиков и защиты от воздушных пробок. При постоянном проветривании влага испаряется, а остатки моющих средств засыхают, что иногда приводит к неприятному запаху и засорам.

Кроме того, открытая дверца — это риск случайного удара или повреждения, особенно в небольших квартирах, где техника стоит в проходной зоне.

Что говорят производители и сервисы

Единого мнения у брендов нет. В инструкциях некоторых марок, например Hotpoint, прямо рекомендуют оставлять люк приоткрытым, чтобы избежать запахов. В то же время в руководствах LG, Samsung и Bosch чаще делают акцент на другом: после стирки советуют протирать барабан и манжету насухо, не настаивая на обязательном открытом положении дверцы.

Сервисные центры отмечают, что современные модели оснащены более продуманной вентиляцией, и решающую роль играет не положение люка, а регулярный уход за стиральной машиной.

Какой вариант можно считать оптимальным

Компромиссный подход позволяет сохранить технику и избежать лишних проблем. Практика показывает, что крайности редко бывают полезны.

  1. Оставляйте дверцу приоткрытой на несколько часов, а не на постоянной основе. Небольшой зазор достаточен для циркуляции воздуха и не создаёт лишней нагрузки на петли.

  2. После каждой стирки протирайте барабан и резиновый уплотнитель мягкой тряпкой, уделяя внимание складкам манжеты.

  3. Раз в 1–2 месяца запускайте профилактическую стирку без белья с лимонной кислотой или специальными средствами для удаления налёта и бактерий.

  4. Выдвигайте лоток для моющих средств, чтобы он полностью высыхал.

  5. Регулярно проверяйте состояние петель и уплотнителя, чтобы вовремя заметить износ.

В итоге универсального правила не существует. Кратковременное проветривание после стирки в сочетании с регулярным уходом считается наиболее безопасным вариантом. Такой подход помогает избежать плесени и запахов, не создавая лишних рисков для конструкции стиральной машины.

