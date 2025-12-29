Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молодая женщина в синем пуховике
Молодая женщина в синем пуховике
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under publik domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 6:52

Постирала пуховик — и он снова стал “как новый”: главное не ошибиться на одном шаге

Натуральный пух стирают без отбеливателя и кондиционера — Нил Фармер

Пуховик — один из самых надёжных союзников зимой: он лёгкий, тёплый и спасает в ветреные дни. Но после сезона носки или долгого хранения в шкафу ткань может стать тусклой, а сам наполнитель — сбиться и потерять объём. Хорошая новость в том, что правильная стирка способна вернуть куртке почти "магазинный" вид и прежнюю пушистость. Об этом сообщает Martha Stewart Living.

С чего начать: бирка важнее всех советов

Перед любой стиркой стоит выяснить две вещи: чем заполнен пуховик и что разрешает производитель. Информация почти всегда указана на внутренней бирке — там же можно найти ограничения по температуре и сушке. Важно отличать натуральный пух от синтетического утеплителя: у них разные реакции на влагу и тепло. Если на ярлыке указан деликатный режим или запрет на машинную стирку, лучше придерживаться этих рекомендаций — так вы сохраните форму и швы.

Как стирать пуховик с натуральным пухом

Натуральный пух достаточно вынослив, если соблюдать ключевые правила ухода. Эксперт по пуховым изделиям Нил Фармер отмечает, что такой наполнитель хорошо переносит домашнюю стирку, но не любит отбеливатели и кондиционеры. Эти средства могут ухудшить структуру пуха и снизить его способность удерживать тепло.

Для машинной стирки подойдёт фронтальная машина или вертикальная без активатора: так меньше риск повредить ткань. Режим — деликатный, вода — холодная, средство — мягкое и желательно подходящее для пуховых вещей. После основного цикла лучше включить дополнительное полоскание: остатки моющего средства часто становятся причиной жёсткости ткани и "липких" комков внутри.

Ручная стирка — вариант для тех, кто хочет максимальной деликатности или если бирка не советует машинку. Куртку замачивают в прохладной или слегка тёплой воде с подходящим средством примерно на полчаса, затем аккуратно проминают, не выкручивая. Важно несколько раз сменить воду, пока она не станет чистой и без пены.

Сушка: главный шаг для сохранения объёма

Пуховик нельзя сушить слишком медленно: влажный пух легко сбивается и может начать неприятно пахнуть. Поэтому "просто повесить на батарею" — плохая идея. После стирки куртку лучше сначала промокнуть: разложите её на большом полотенце и сверните рулоном, чтобы убрать лишнюю воду. Затем сушите в сушильной машине на низком нагреве вместе с чистыми теннисными мячами или шариками для сушки — они помогают разбивать комки и возвращать пуху воздушность. Процесс может занять несколько часов, и важно убедиться, что изделие высохло полностью, прежде чем убирать его в шкаф.

Если наполнитель синтетический — всё проще

По словам специалиста по клинингу Стефани Филлипс, синтетические пуховики стирать легче: они быстрее высыхают и менее капризны. Правила похожи: деликатный режим, холодная вода, мягкое средство, никакого отбеливателя и кондиционера. Дополнительное полоскание также полезно, чтобы не осталось следов порошка. Сушить можно в машине на низкой температуре с теннисными мячами — это помогает вернуть объём. Если сушилки нет, синтетику допустимо сушить на воздухе: разложите куртку на полотенце, периодически переворачивайте и расправляйте, чтобы наполнитель не сбивался.

Точечная чистка: когда стирка не нужна

Если пятно небольшое, лучше обойтись локальной обработкой. Смешайте немного мягкого средства с водой, аккуратно промокните загрязнение мягкой тканью или губкой, затем уберите остатки влажной салфеткой и тщательно просушите. Такой способ подходит и для пуха, и для синтетики и помогает освежить вещь без полного цикла.

Правильная стирка пуховика — это не сложность, а последовательность: бережный режим, подходящее средство и грамотная сушка. Именно сушка чаще всего решает, останется ли куртка пышной и тёплой или превратится в плоскую и тяжёлую. Если уделить этим этапам немного внимания, вещь прослужит дольше и будет выглядеть аккуратно даже после активного сезона.

