Машина прыгает и гремит? Вот как я исправила сильную вибрацию без вызова мастера
Со временем даже самая надежная стиральная машина может начать работать некорректно. Некоторые проблемы можно решить самостоятельно, но бывают случаи, когда без помощи специалиста не обойтись. Рассмотрим несколько самых распространенных неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы стиральных машин.
Проблемы с отжимом
Если после стирки белье остается мокрым и барабан не набирает обороты или вовсе останавливается перед отжимом, это может быть связано с несколькими факторами. Часто проблема заключается в неправильной загрузке — слишком много или слишком мало белья, а также в неравномерном распределении вещей в барабане. Еще одной причиной может быть засорение сливного шланга или фильтра, неисправность датчика оборотов или модуля управления.
Что делать:
- Перераспределите белье в барабане.
- Почистите фильтр и убедитесь, что сливной шланг не пережат.
- Если проблема не устраняется, вероятно, неисправен таходатчик или модуль управления. В этом случае потребуется помощь мастера.
Сильная вибрация и "прыжки" машинки
Когда стиральная машина сильно вибрирует и издает громкие звуки во время стирки или отжима, это может свидетельствовать о неправильной установке или дисбалансе белья. Важно, чтобы техника стояла на ровной поверхности, а ножки были отрегулированы. Также стоит проверить состояние амортизаторов, подшипников и креплений барабана.
Что делать:
- Проверьте, стоит ли машина на ровной поверхности.
- Отрегулируйте ножки устройства.
- Проверьте амортизаторы: если барабан резко отскакивает при нажатии, скорее всего, требуется ремонт. В таком случае, лучше обратиться к специалисту.
Посторонние шумы
Если стиральная машина начинает издавать странные звуки, такие как скрежет, стук или свист, это может означать, что в барабане или баке находятся посторонние предметы — например, монета, пуговица или камень. Если же гул или скрежет слышен во время отжима, возможно, это признак износа подшипников. Также такая проблема может быть связана с неисправностью двигателя.
Что делать:
- Проверьте барабан на наличие посторонних предметов и удалите их.
- Если звуки не исчезли, возможно, подшипники изношены. Это требует вмешательства специалиста.
Машина не набирает воду или не сливает
Если стиральная машина не набирает воду или не сливает её, в первую очередь стоит проверить, открыт ли кран подачи воды и не пережат ли шланги. Также необходимо удостовериться в отсутствии засоров в фильтре и сливном шланге. Причиной может быть и поломка насоса, который откачивает воду из бака. Замена насоса — работа для профессионала.
Что делать:
- Проверьте, открыт ли кран и не пережат ли шланги.
- Очистите фильтр и сливной шланг.
- Если проблема не устраняется, возможно, неисправен насос. В этом случае лучше обратиться к мастеру.
Машина не включается
Если индикаторы на дисплее горят, но стиральная машина не реагирует на нажатие кнопок, это может быть связано с поломкой сетевого шнура, кнопки включения или модуля управления. В таких ситуациях лучше не пытаться чинить устройство самостоятельно, так как проблема может быть более серьезной.
Что делать:
Проверьте, исправен ли сетевой шнур и кнопка включения. Затем, если эти элементы в порядке, скорее всего, причина в неисправности модуля управления. В этом случае потребуется помощь специалиста.
