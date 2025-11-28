Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Храм-маяк в Крыму
Храм-маяк в Крыму
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Шейка is licensed under CC BY 3.0
Главная / Южный федеральный округ
Дмитрий Гаврилов Опубликована вчера в 21:43

Крымчан предупредили о резком повороте погоды — синоптики сами удивлены происходящим

Холодный фронт принесёт кратковременные ливни в Крым — Евгений Тишковец

Необычно мягкий ноябрь постепенно уступает место более жестким правилам: к концу месяца температура в Крыму держится на сентябрьских значениях, хотя синоптики уже видят первые признаки смены погоды. Об этом рассказало радио "Спутник в Крыму", где ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что последние выходные осени пройдут в двух разных атмосферных сценариях.

Субботний комфорт

Синоптик описывает субботу как продолжение нынешнего теплого периода. По его словам, ночью температура не опустится ниже +5…8 градусов, а это характерно скорее для южных регионов в середине осени, чем для конца ноября. При переменной облачности осадки не ожидаются, так что погода сохранит устойчивость без резких скачков.

Днем ситуация останется столь же спокойной. Столбики термометров вновь дойдут до +16…19 градусов, создавая ощущение затянувшегося бабьего лета. Тишковец уточняет, что ветер сменит направление на восточное и усилится до 7-8 метров в секунду, однако заметного влияния на погодную картину это не окажет. Давление немного снизится — до 738 мм ртутного столба, но останется в пределах нормы для поздней осени.

"При переменной облачности и отсутствии каких-либо осадков в ночные часы воздух будет остывать не ниже +5…8 градусов… В дневные часы столбики термометров зафиксируют вновь показатели до +16…19", — отметил он.

Воскресный фронтальный разворот

Но уже воскресенье, по прогнозу специалиста, станет отправной точкой для перестройки атмосферных процессов. На юг России начнет проникать холодная фронтальная система, которая прервет период стабильности. Тишковец предупреждает, что в ночь на 30 ноября существенных осадков не будет, но характер облачности изменится — слои станут плотнее, намекая на скорую перестройку погоды.

Воздушные массы сохранят тепло — до +16…19 градусов, однако днем ситуация изменится резко. Холодный фронт принесет кратковременные, но интенсивные ливни, которые собьют дневную температуру до +12…15 градусов. Ветер станет западным и усилится до 5-10 метров в секунду, а порывы достигнут 15 метров, фиксируя конец необычайно теплой осени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на новогодний Крым вырос на 28,7% — данные Travelline вчера в 12:33
Отели Крыма начали заполняться рекордными темпами — причины роста бронирований удивили рынок

Бронирования в Крыму на новогодние каникулы растут, сервисы фиксируют +28,7%, а рынок ждёт всплеск спроса в декабре на фоне запуска общей рекламной кампании.

Читать полностью » В Крыму оформлено 70 тыс. вкладов в октябре — данные ВТБ вчера в 12:24
В октябре в Крыму произошёл резкий скачок по вкладам — цифры заставили экспертов пересмотреть прогнозы

В октябре крымчане оформили 70 тысяч сберегательных продуктов, а спрос на краткосрочные вклады вырос — жители стремятся зафиксировать доход до Нового года.

Читать полностью » Туры в Крым переводят через Краснодар — сообщают в Интуристе вчера в 12:18
Туроператоры раскрыли новый маршрут в Крым — и он переворачивает привычную логику отдыха

"Интурист" запускает туры в Крым через Краснодар. Временная схема логистики совпала с сезоном, когда полуостров раскрывается иначе — спокойно, мягко и атмосферно.

Читать полностью » ФАС расследует возможный картель поставщиков лекарств на Кубани 26.11.2025 в 13:06
Лекарственный рынок зашатался: ФАС вскрывает схему, которая могла стоить регионам миллиарды

ФАС расследует подозрения в картельном сговоре поставщиков медтехники на юге страны: проверки проходят сразу в нескольких компаниях, ранее фигурировавших в громких делах.

Читать полностью » Бутылку с посланием на турецком языке нашли на берегу Крыма 26.11.2025 в 12:55
Необычная находка в Крыму: женщина подняла бутылку — послание оказалось гораздо глубже, чем кажется

Жительница крымской Поповки нашла на берегу бутылку с посланием на турецком языке и теперь пытается разыскать неизвестного автора, пересёкшего Чёрное море.

Читать полностью » Список востребованных профессий в Кубани расширили до 109 — Минтруд региона 26.11.2025 в 12:43
Жители Краснодарского края удивлены: востребованных специальностей стало почти вдвое больше

В Краснодарском крае обновили перечень наиболее востребованных профессий: список вырос до 109 позиций, отражая растущие кадровые потребности экономики.

Читать полностью » Кубань сократила перечень школьных отчётов для педагогов — администрация края 26.11.2025 в 12:28
Педагоги Краснодарского края заполняли бумаги часами — а теперь оставили всего несколько форм

Краснодарский край пересматривает систему отчетности педагогов: минимальный набор документов и отказ от бумажных дублей должны вернуть учителям время для работы с детьми.

Читать полностью » В Крыму ФСБ перекрыла канал для мошеннических звонков 25.11.2025 в 17:25
Фальшивые звонки из ниоткуда: ФСБ накрыла узел связи, который обманывал россиян от их же имени

В Симферополе ФСБ ликвидировала узел связи, через который украинские кол-центры звонили россиянам с местных номеров. Задержан обслуживавший схему техник.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Сухой воздух вызывает бурые края у алюминиевого растения — агрономы
Питомцы
Исследователи определили высокую стабильность хромосом кошек — Nature Genetics
Спорт и фитнес
Гигиена сна улучшила утреннюю бодрость — доктор Ашрафи
Наука
Учёные подтвердили, что разные области мозга совместно закрепляют память — Nature
Экономика
Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до 27 093 рублей
Еда
Пироги по-грузински: рецепт хачапури от Мадонны Паксашвили — ERT
Дом
Перекись осветляет цветные пятна на льняной ткани — эксперт ДаСилва
Красота и здоровье
Разные виды клетчатки по-разному влияют на здоровье, отмечает Питер Аттии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet