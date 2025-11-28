Крымчан предупредили о резком повороте погоды — синоптики сами удивлены происходящим

Необычно мягкий ноябрь постепенно уступает место более жестким правилам: к концу месяца температура в Крыму держится на сентябрьских значениях, хотя синоптики уже видят первые признаки смены погоды. Об этом рассказало радио "Спутник в Крыму", где ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что последние выходные осени пройдут в двух разных атмосферных сценариях.

Субботний комфорт

Синоптик описывает субботу как продолжение нынешнего теплого периода. По его словам, ночью температура не опустится ниже +5…8 градусов, а это характерно скорее для южных регионов в середине осени, чем для конца ноября. При переменной облачности осадки не ожидаются, так что погода сохранит устойчивость без резких скачков.

Днем ситуация останется столь же спокойной. Столбики термометров вновь дойдут до +16…19 градусов, создавая ощущение затянувшегося бабьего лета. Тишковец уточняет, что ветер сменит направление на восточное и усилится до 7-8 метров в секунду, однако заметного влияния на погодную картину это не окажет. Давление немного снизится — до 738 мм ртутного столба, но останется в пределах нормы для поздней осени.

"При переменной облачности и отсутствии каких-либо осадков в ночные часы воздух будет остывать не ниже +5…8 градусов… В дневные часы столбики термометров зафиксируют вновь показатели до +16…19", — отметил он.

Воскресный фронтальный разворот

Но уже воскресенье, по прогнозу специалиста, станет отправной точкой для перестройки атмосферных процессов. На юг России начнет проникать холодная фронтальная система, которая прервет период стабильности. Тишковец предупреждает, что в ночь на 30 ноября существенных осадков не будет, но характер облачности изменится — слои станут плотнее, намекая на скорую перестройку погоды.

Воздушные массы сохранят тепло — до +16…19 градусов, однако днем ситуация изменится резко. Холодный фронт принесет кратковременные, но интенсивные ливни, которые собьют дневную температуру до +12…15 градусов. Ветер станет западным и усилится до 5-10 метров в секунду, а порывы достигнут 15 метров, фиксируя конец необычайно теплой осени.