Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 8:57

Снегопады отменяются: в столице сохранится теплая погода — прогноз до конца ноября

Вильфанд: В Москве до конца ноября температура будет выше нормы на 2–4 градуса

Почти зимний пейзаж снова откладывается: в Москве сохраняется непривычно мягкая погода, температура будет выше сезонной нормы до самого конца ноября.

Потепление в конце осени

Столичный ноябрь продолжит выбиваться из типичных климатических сценариев. По прогнозам, среднесуточные значения окажутся на 2-4 градуса выше нормы, что особенно заметно на фоне короткого светового дня и высокой влажности. По ночам температура будет колебаться около нулевой отметки, а в дневное время станет устойчиво плюсовой, что замедлит формирование снежного покрова и создаст непривычный для конца осени контраст между календарем и ощущением на улице.

Сохраняющаяся теплая аномалия объясняется особенностями циркуляционных процессов, которые смещают холодные воздушные массы дальше на восток. В ближайшие дни характер погоды останется стабильным: лишь в пятницу ожидается кратковременное понижение ночной температуры до отрицательных значений, но уже к полудню морозы снова отступят.

Осадки и отсутствие сильных снегопадов

В Москве по-прежнему не ожидается интенсивного снегопада. По данным синоптиков, ближайшие десять дней пройдут без значимых фронтов, которые могли бы принести обильные осадки. Лишь 23 и 24 ноября возможен мокрый снег, который быстро растает из-за положительных значений температуры.

Несмотря на календарную зиму, существенного ухудшения дорожных условий прогноз не предполагает. В городских службах продолжают готовиться к возможным переменам погоды, но нынешняя траектория атмосферных процессов делает вероятность продолжительных снегопадов минимальной.

Прогноз на последнюю неделю месяца

Такой фон сохранится вплоть до начала декабря. Вильфанд подчеркнул, что температурный режим остается устойчивым и не предполагает резких скачков.

"На этой и в начале следующей недели температура будет выше нормы примерно на два градуса, в пятницу и субботу — на четыре градуса", — заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд для ТАСС.

Горожанам стоит ожидать затяжной "еврозимы" с колебаниями около нулевой отметки и редкими осадками. Переход к более морозной погоде, по предварительным оценкам, начнется уже в декабре.

