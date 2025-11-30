Начало зимы без холода: Москва проснётся в декабре при плюсовой температуре

В Москве первый день календарной зимы больше напоминает затяжную осень — такую оценку дали синоптики, о чём сообщил ТАСС. На столичный регион вновь придёт тёплый воздух, и температурный фон окажется заметно выше привычных для начала декабря значений.

Температура и погодные условия

По данным Гидрометцентра, 1 декабря пройдёт без существенных осадков. Облачность будет переменной, а ночью местами возможен туман. В Москве воздух прогреется до +3 градусов, в Подмосковье местами ожидается до +5 градусов. Синоптики прогнозируют умеренный юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Для ночных часов характерен слабый мороз: в столице температура составит от -1 до +1 градуса, в области — от -2 до +3. Такие значения соответствуют поздней осени и существенно отклоняются от климатической нормы.

Почему начало декабря будет тёплым

Специалисты подчёркивают, что сезонная смена в этот раз проходит на фоне выраженной положительной температурной аномалии. Тёплые воздушные массы удерживают высокие показатели уже несколько дней подряд, и устойчивое похолодание пока не ожидается.

Эта ситуация характерна для нестабильного переходного периода, когда атмосферные фронты приносят тёплый воздух с юга, а регион остаётся вне зоны влияния арктических вторжений. В итоге