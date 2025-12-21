Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Морж
Морж
© PublicDomainPictures.net by Jean Beaufort is licensed under CC0
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 22:03

Моржи стали символом климатического кризиса: арктическая драма разворачивается на глазах

Моржи относятся к морским млекопитающим Арктики — Earth

Морж редко становится героем новостных лент, но этот обитатель Арктики сегодня всё чаще оказывается в центре внимания. Его образ ассоциируется с холодными морями, льдами и неторопливой силой, однако за внешней массивностью скрывается уязвимый вид. Моржи напрямую зависят от состояния арктических экосистем и первыми ощущают последствия глобальных изменений. Об этом сообщает Earth.

Кто такие моржи и почему они млекопитающие

Морж — это морское млекопитающее из семейства ластоногих, научное название вида — Odobenus rosmarus. Эти животные обитают в холодных водах Северного Ледовитого океана и прилегающих морей, формируя важную часть арктической фауны. Их биология и поведение во многом схожи с другими крупными обитателями Севера, включая белых медведей, чья жизнь также тесно связана со льдами и сезонными изменениями, что хорошо иллюстрирует история, когда самка белого медведя усыновила чужого детёныша.

В мире выделяют два подвида моржей: атлантический и тихоокеанский. Последний считается самым крупным — взрослые самцы достигают длины более 3,5 метра и могут весить свыше полутора тонн. Тело моржа покрыто толстой серой кожей с выраженным слоем подкожного жира, который защищает животное от экстремального холода.

Образ жизни и поведение в природе

У моржей хорошо заметен половой диморфизм: самцы примерно на треть крупнее самок, хотя бивни и густые усы есть у обоих полов. Эти вибриссы играют ключевую роль при поиске пищи. Моржи буквально "сканируют" морское дно, отыскивая моллюсков и мидий, которые составляют основу их рациона. Иногда они дополняют питание рыбой или более мелкими морскими животными.

Социальность — ещё одна важная черта вида. Моржи собираются в крупные группы, которые могут насчитывать сотни особей. Такое соседство помогает защищаться от хищников, но делает стада особенно уязвимыми к панике и резким внешним воздействиям.

Где можно встретить моржей

Чаще всего моржей можно увидеть в прибрежных районах и на мелководье, у кромки шельфовых льдов. Они регулярно выбираются из воды, чтобы отдохнуть и согреться, используя сушу или лёд как временные лежбища. Несмотря на массивность, эти животные способны достаточно быстро передвигаться с помощью ласт.

Крупные популяции моржей обитают у берегов Аляски, в Канаде, России, Норвегии и в районе Шпицбергена. Массовые выходы на берег, которые нередко попадают на видео, наглядно показывают, насколько плотными и шумными могут быть такие сообщества.

Человек, климат и будущее вида

Исторически моржи имели большое значение для коренных народов Арктики как источник пищи, жира и бивней. Однако сегодня вокруг этого наследия всё чаще возникают споры. На фоне изменения климата и давления со стороны человека моржи оказываются в числе тех, кто особенно остро реагирует на разрушение привычной среды обитания.

Таяние льдов вынуждает животных чаще выходить на сушу, где они сталкиваются с новыми рисками. Паника, вызванная шумом техники или туристических вертолётов, приводит к гибели особей, а удалённость от кормовых районов сокращает доступ к пище. Эти процессы вписываются в более широкий контекст: учёные всё чаще предупреждают, что под угрозой исчезновения находятся более 44 тысяч видов, и моржи — лишь один из тревожных примеров.

В итоге судьба моржей становится показателем состояния всей Арктики. Наблюдая за тем, как меняется их поведение и ареал, учёные получают наглядное представление о том, насколько глубоко климатические изменения затрагивают дикую природу и какие последствия это может иметь для будущих поколений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хомяки предпочитают одиночество — зоологи вчера в 15:24
Никогда не берите этого грызуна, если дома ребёнок: ошибка выбора, о которой все молчат

Хомяк или морская свинка: сравниваем характер, режим активности, уход и питание, плюсы и минусы, чтобы выбрать лучшего грызуна для квартиры и семьи.

Читать полностью » Молоко вызывает проблемы с пищеварением у ежей — ветеринары вчера в 13:51
Почему ёж ночью не даёт спать: секретное решение для тишины, о котором вам не расскажут

Домашний ёжик: почему нельзя брать дикого, чем кормить хищника без молока, как обустроить клетку и вольер, и какие плюсы и минусы ждут хозяина.

Читать полностью » Норму потребления воды у собак установили на уровне 40–70 мл на кг — ветеринары вчера в 9:27
Миска пустеет на глазах: повышенная жажда у собаки выходит далеко за рамки нормы

Повышенная жажда у собаки может быть безобидной реакцией или признаком серьезных проблем. Разбираемся, когда стоит насторожиться и обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак в России в 2025 году – РКФ вчера в 8:00
Собаки-компаньоны на пике популярности: почему в России всё больше выбирают пуделей и чихуахуа

В 2025 году немецкий шпиц стал самой популярной породой собак в России. В тройку лидеров также вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк.

Читать полностью » Дегу устраивают песочные ванны как шиншиллы — эксперты вчера в 3:52
Воду в ванну не наливайте: странный ритуал купания дегу, о котором все забывают

Как правильно содержать дегу дома: какая клетка нужна чилийской белке, чем кормить, как убирать жильё и почему вместо воды важны песочные ванны.

Читать полностью » Самка белого медведя усыновила чужого детёныша — The Guardian 19.12.2025 в 20:28
Арктический хищник с мягким характером: белая медведица взяла на себя чужую жизнь

В Канаде зафиксирован редкий случай, когда самка белого медведя приняла чужого детёныша, удивив учёных и дав надежду на его выживание.

Читать полностью » Аллергия у кошек проявляется зудом и залысинами — ветеринар 19.12.2025 в 19:18
Если кошка постоянно чешется — срочно уберите из дома эти 3 вещи

Аллергия бывает не только у людей: зуд, проплешины и кашель у кошки могут указывать на серьёзную проблему. Разбираемся, какие виды аллергии бывают и как помочь питомцу.

Читать полностью » Моллинезии могут менять пол для выживания популяции — эксперт 19.12.2025 в 14:20
Воткнула в аквариум это растение — и малькам больше не нужен отдельный домик, прячутся все

Как развести моллинезий дома: отличия самца и самки, нужные параметры воды, где лучше рожать самке и как кормить мальков без лишних потерь.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Нарушение работы почек вызвает накопление магния в крови — Здоровье Mail
Дом
Дизайнеры рекомендовали использовать антикварную керамику в декоре
Наука
Китайские учёные смоделировали полный марсианский год на Земле — AAS
Красота и здоровье
Метод с двумя одеялами снизил ночные нарушения сна у пар — The Conversation
Авто и мото
Электронный стояночный тормоз упростил компоновку салона — BGR
Садоводство
Орхидеи стали одним из самых стрессовых подарков — Le Figaro
Дом
Натуральный декор стал основным трендом рождественских столов — Le Figaro
Наука
Миллиард лет назад сутки на Земле длились около 19 часов — Earth
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet