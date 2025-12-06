Поклеил обои с первого попавшегося угла — и это стоило мне много усилий: вот как делать правильно

Ремонт в квартире — это всегда вызов, но многие, стремясь сэкономить, решают взяться за работу своими руками. Строительные работы могут стоить немалые деньги, и порой гораздо проще и дешевле сделать всё самому. Одним из самых популярных видов работ является поклейка обоев, потому что она кажется достаточно простой. Однако, несмотря на кажущуюся лёгкость, поклейка обоев имеет свои секреты и особенности, которые важно учитывать, чтобы результат не разочаровал. Рассмотрим самые частые ошибки, которые делают люди при поклейке обоев, и как их избежать. Об этом сообщает дзен-канал "Бюджетный вариант".

Не подготавливать стены

Это одна из самых распространенных ошибок. Многие думают, что обои с рисунком прекрасно скроют все недостатки стен. Достаточно лишь намазать клеем и разгладить — и результат будет отличный. Но так делать нельзя! Важно помнить, что красивое и долговечное покрытие начинается с хорошей подготовки.

Если стены неровные или на них есть старые покрытия, такие как краска, побелка или старые обои, важно сначала их удалить. Затем необходимо выровнять стены с помощью шпаклёвки и обязательно нанести грунтовку. Это поможет избежать лишнего расхода клея, а также обеспечит лучший адгезионный эффект, что способствует более долгому сроку службы обоев.

Приобретать обои без учета качества и партии

Выбирая обои, многие обращают внимание на дизайн, текстуру и цену, забывая о важном моменте — различиях между партиями одного и того же бренда. На самом деле, даже если вы купили несколько рулонов одного и того же вида обоев, они могут немного отличаться по оттенку или рисунку, особенно если были произведены в разных партиях. Это часто приводит к тому, что половина обоев в рулоне будет одного цвета, а другая — с заметным оттенком.

Чтобы избежать таких неприятностей, всегда проверяйте партию перед покупкой и убедитесь, что все рулоны будут одинаковыми по цвету и текстуре. О том, какие оттенки стен делают интерьер визуально дорогим, можно узнать. в этой статье.

Неправильная подготовка клея

В последнее время появилось много различных видов клея для обоев, и если с готовыми клеями всё понятно, то с сухими клеями нужно быть внимательнее. Многие совершают ошибку, когда засыпают всю упаковку клея в воду сразу. Это приведёт к образованию комков, которые сложно размешать.

Сухой клей нужно засыпать в воду постепенно, помешивая, чтобы не образовывались комки. Воду для разведения клея следует использовать тёплую, не горячую, чтобы клей хорошо растворился. Важно соблюдать время набухания, которое указано на упаковке. Хороший клей должен быть по консистенции как кисель — густым, но не таким, чтобы он выпадал с кисти.

Если по каким-то причинам не успели завершить поклейку, не переживайте. В закрытой ёмкости клей можно хранить 1-2 дня без потери качества.

Клеить обои в проветриваемом помещении

Многие люди думают, что хорошо проветриваемая комната — это залог успешного клеения обоев. На самом деле, сквозняк — это враг вашего ремонта. Если в комнате циркулирует воздух, обои будут быстро сохнуть, и это может привести к появлению волн или даже отклеиванию некоторых частей. Поэтому при поклейке обоев нужно закрыть окна и двери, чтобы избежать сквозняков, и только через сутки после завершения работы можно снова открыть помещение для проветривания.

Приклеивать обои сразу после нанесения клея

Многие новички, клея обои, сразу приклеивают их к стене, как только на них нанесён клей. Но на самом деле профессиональные строители всегда оставляют обои на несколько минут после того, как нанесли клей. Это нужно для того, чтобы бумага пропиталась клеем и обеспечила лучшее сцепление с поверхностью. После того как обои пропитаются клеем, их будет легче наклеить, и они будут лучше держаться.

Для этого нужно намазать обои клеем, сложить их пополам (внутрь, чтобы клей не высыхал) и подождать несколько минут, прежде чем приклеивать на стену.

Использование тряпок вместо валика

В старые времена при поклейке обоев использовали обычные тряпки или мягкую ткань для разглаживания поверхности. Сейчас же существует множество специализированных инструментов для этих целей. Поролоновый валик — это лучший инструмент для разглаживания обоев, выгонки лишнего воздуха из-под покрытия и устранения пузырей. В отличие от тряпки, он равномерно распределяет давление и не оставляет следов.

Применение неправильного клея

Очень важно правильно подобрать клей для определённого типа обоев. Например, виниловые и флизелиновые обои гораздо плотнее и тяжелее бумажных, и для них потребуется специальный, более густой клей. Клей для бумажных обоев не подойдет для более тяжёлых покрытий, таких как винил или флизелин. Чтобы обои держались долго и надёжно, нужно использовать клей, который соответствует типу покрытия.

Не совмещать рисунок

При поклейке обоев с рисунком, особенно с большим и ярким, очень важно совмещать его правильно. Если не обратить на это внимание, то по стыкам рисунок может не совпадать, и это будет сильно раздражать. Иногда стоит запастись дополнительным рулоном обоев, чтобы хватило материала для правильного совмещения рисунка. О том, какие обои с рисунком не подходят для современного интерьера, рассказывали в этой статье.

Клеить обои как попало

Некоторые люди начинают клеить обои с первого попавшегося угла, не задумываясь о том, как это повлияет на видимость стыков. Важно правильно выбрать место для начала — это должно быть место, которое вы будете чаще всего видеть. Если начать клеить с угла, то стыки обоев будут заметны, а края могут быть неаккуратными. Лучше всего начинать с самого видимого места, а куски обоев клеить за мебелью или в тех местах, где они не будут бросаться в глаза.

Популярные вопросы о поклейке обоев

1. Какую температуру воды использовать для разведения клея?

Для разведения сухого клея используйте тёплую воду, примерно 27-30 градусов. Горячая вода повредит клей, а холодная — замедлит его набухание.

2. Как правильно выровнять стены перед поклейкой обоев?

Для выравнивания стен используйте шпаклевку. После того как стены выровнены, обязательно нанесите грунтовку, чтобы улучшить адгезию и предотвратить быстрое впитывание клея в стену.

3. Можно ли клеить обои в ванной комнате?

Для ванной комнаты лучше выбирать влагостойкие обои и использовать клей, который подходит для повышенной влажности. Важно тщательно подготовить поверхность и обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, чтобы избежать образования плесени.