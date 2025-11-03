Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Медленная прогулка в парке
Медленная прогулка в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 10:16

Прогулки не спасут от лишнего веса: фитнес-эксперт развеял популярное заблуждение

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский объяснил, почему обычные прогулки не помогают похудеть

Прогулки часто называют простым и безопасным способом поддерживать форму. В соцсетях нередко можно встретить советы, что 25-30 минут ходьбы в день помогают избавиться от лишнего веса. Однако фитнес-эксперт Эдуард Каневский в интервью "Москва 24" объяснил, почему обычные прогулки не способны привести к заметному похудению и что действительно помогает запустить процесс сжигания жира.

"Конечно, если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете. Скорее просто сильно устанете", — резюмировал тренер Эдуард Каневский.

Почему прогулки не дают выраженного результата

По словам специалиста, идея о "чудесных прогулках для похудения" — один из самых живучих фитнес-мифов. Чтобы организм начал использовать жировые запасы, нужно достичь определённого уровня физической нагрузки и поддерживать его не менее 40-50 минут.

"Мнение о том, что прогулки по 25-30 минут несколько раз в неделю помогают похудеть, крайне ошибочно", — отметил Каневский.

Обычная неспешная ходьба сжигает около 150-200 ккал в час (✓ проверено), что эквивалентно одному яблоку или небольшой порции йогурта. Этого недостаточно для запуска липолиза — процесса расщепления жира.

Таблица "Сравнение"

Вид активности Средний расход калорий в час Эффект для снижения веса
Прогулка (3-4 км/ч) 150-200 Поддержание тонуса
Быстрая ходьба (6 км/ч) 300-400 Умеренное снижение веса
Бег трусцой 500-700 Активное сжигание жира
Интервальная тренировка 600-900 Максимальный эффект
Велосипед / плавание 400-600 Поддержка выносливости

Как правильно использовать ходьбу в борьбе с весом

Эксперт подчёркивает: ходьба может быть полезной частью фитнес-программы, но не основным инструментом похудения. Главное — превратить её в спортивную активность: увеличить темп, длительность и частоту тренировок.

  1. Ходите быстро. Сердечный ритм должен достигать 60-70 % от максимального пульса.

  2. Занимайтесь регулярно. Не менее 5 раз в неделю по 40-60 минут.

  3. Следите за шагами. Для поддержания формы — 8-10 тысяч в день, для снижения веса — от 12 тысяч.

  4. Используйте неровный рельеф. Подъёмы и спуски увеличивают нагрузку и сжигание калорий.

  5. Комбинируйте с другими видами спорта. Бег, плавание или силовые тренировки ускоряют метаболизм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиваться короткими прогулками.
    Последствие: отсутствие результатов, потеря мотивации.
    Альтернатива: увеличить длительность и интенсивность ходьбы, добавить кардионагрузку.

  • Ошибка: считать прогулки полноценной заменой тренировок.
    Последствие: застой веса.
    Альтернатива: сочетать ходьбу с упражнениями на мышцы ног, спины и пресса.

  • Ошибка: не контролировать питание.
    Последствие: калорийность рациона превышает расход энергии.
    Альтернатива: сочетать физическую активность с корректировкой рациона.

А что если нет возможности бегать?

Если бег противопоказан или вызывает дискомфорт, хорошей альтернативой станет скандинавская ходьба. Благодаря использованию палок нагрузка распределяется равномерно по телу, вовлекаются мышцы рук и спины, а расход энергии увеличивается до 400-500 ккал в час.

Также подойдут домашние тренировки с собственным весом — приседания, выпады, планка и лёгкая растяжка. Даже 20 минут в день в умеренном темпе дадут больше эффекта, чем случайные прогулки.

Таблица "Плюсы и минусы"

Прогулки Бег / спортивная ходьба
Подходят всем возрастам Требуют выносливости
Безопасны для суставов Дают заметный результат
Улучшают настроение Повышают пульс и сжигают жир
Не требуют подготовки Нужна регулярность и самоконтроль

FAQ

Можно ли похудеть, если много ходить каждый день?
Да, но только при высокой активности (более 10-12 тыс. шагов) и контроле питания.

Что эффективнее — бег или ходьба?
Бег ускоряет метаболизм и сжигает жир быстрее, но спортивная ходьба подходит людям с ограничениями по здоровью.

Помогает ли ходьба убрать живот?
Только при сочетании с умеренным дефицитом калорий и упражнениями для мышц корпуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт по фитнесу: сколько времени нужно удерживать планку для лучших результатов сегодня в 3:27
Удержание планки: секреты оптимального времени, которые вы не знали

Узнайте, как правильно делать планку и как долго её удерживать, чтобы добиться максимальной пользы для здоровья и физической формы.

Читать полностью » Выпады с гантелями укрепляют бёдра и улучшают баланс — отмечают тренеры сегодня в 3:10
Секрет плотных бёдер, который прячется в простых движениях

Тренировка для сильных и подтянутых бёдер, которую можно выполнять дома без тренажёров — всего 11 эффективных упражнений для заметного результата.

Читать полностью » Сара Маккой назвала 5 главных ошибок в тренировках, которые мешают результату после 40 сегодня в 2:15
Забытые ошибки в фитнесе после 40, которые замедляют прогресс — что делать

Узнайте, какие ошибки мешают достигать хороших результатов в тренажерном зале после 40 и как их избежать для идеальной формы.

Читать полностью » Отжимания укрепляют мышцы всего тела — тренер Кертис Уильямс о правильной технике сегодня в 2:10
Отжимания меняют тело быстрее, чем вы думаете: вот с чего начинается сила

Узнайте, как улучшить технику отжиманий и перейти от простых вариантов к продвинутым, укрепляя мышцы и осваивая правильную форму без травм.

Читать полностью » Нейт Гуаданьи: боди-таппинг помогает улучшить кровообращение и лимфоток сегодня в 1:22
Забыть о кофе: как всего несколько минут могут разбудить ваше тело и разум

Хотите зарядиться энергией без кофе? Попробуйте утренний боди-таппинг — простую и эффективную технику для бодрости и хорошего настроения.

Читать полностью » Тренировки с гирями повышают выносливость и укрепляют мышцы — исследование ACE сегодня в 1:10
Один предмет вместо спортзала: как гири заменили фитнес-тренера

Гири помогают развить силу и выносливость без долгих часов в зале. Узнай, как освоить 9 базовых упражнений, которые подойдут даже новичкам.

Читать полностью » Жим гантелей и приседания помогают укрепить мышцы — мнение тренера Джоэла Фримана сегодня в 0:10
Сила начинается не с железа: как обычные гантели меняют тело и характер

Первый шаг в мир силовых тренировок: 9 простых упражнений, которые укрепят тело, улучшат осанку и придадут уверенности даже тем, кто никогда не держал в руках гантели.

Читать полностью » Прыжки со скакалкой: эффективное кардио для сжигания калорий и укрепления выносливости вчера в 23:26
Игрушка из детства, которая сжигает 800 калорий в час: как 10 минут прыжков сжигают жир быстрее, чем кардио

Прыжки со скакалкой — это не просто игра из детства. Узнайте, почему это упражнение считается одним из лучших способов укрепить тело и сжечь калории.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Минздрав Крыма: подростки выбирают вейпы из-за стремления казаться взрослее
УрФО
В Тюменской области вырос спрос на образовательные кредиты — данные Минобрнауки РФ
Еда
Вишневый штрудель из слоеного теста готовится с размороженной вишней и сухарной прослойкой
Авто и мото
Прибыль Volkswagen упала на 60% в 2025 году из-за кризиса в Porsche и пошлин США
Дом
Сода, уксус и соль помогают сделать белье мягким без бытовой химии
Еда
Салат с курицей, огурцами и яичными блинчиками получается нежным и хрустящим благодаря заправке
Садоводство
Цветоводы: обильный полив осенью мешает декабристу подготовиться к зимнему цветению
Культура и шоу-бизнес
Лорен Шмидт Хиссрик: после пятого сезона "Ведьмака" сериал сделает перерыв
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet