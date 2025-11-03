Прогулки не спасут от лишнего веса: фитнес-эксперт развеял популярное заблуждение

Прогулки часто называют простым и безопасным способом поддерживать форму. В соцсетях нередко можно встретить советы, что 25-30 минут ходьбы в день помогают избавиться от лишнего веса. Однако фитнес-эксперт Эдуард Каневский в интервью "Москва 24" объяснил, почему обычные прогулки не способны привести к заметному похудению и что действительно помогает запустить процесс сжигания жира.

"Конечно, если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете. Скорее просто сильно устанете", — резюмировал тренер Эдуард Каневский.

Почему прогулки не дают выраженного результата

По словам специалиста, идея о "чудесных прогулках для похудения" — один из самых живучих фитнес-мифов. Чтобы организм начал использовать жировые запасы, нужно достичь определённого уровня физической нагрузки и поддерживать его не менее 40-50 минут.

"Мнение о том, что прогулки по 25-30 минут несколько раз в неделю помогают похудеть, крайне ошибочно", — отметил Каневский.

Обычная неспешная ходьба сжигает около 150-200 ккал в час (✓ проверено), что эквивалентно одному яблоку или небольшой порции йогурта. Этого недостаточно для запуска липолиза — процесса расщепления жира.

Таблица "Сравнение"

Вид активности Средний расход калорий в час Эффект для снижения веса Прогулка (3-4 км/ч) 150-200 Поддержание тонуса Быстрая ходьба (6 км/ч) 300-400 Умеренное снижение веса Бег трусцой 500-700 Активное сжигание жира Интервальная тренировка 600-900 Максимальный эффект Велосипед / плавание 400-600 Поддержка выносливости

Как правильно использовать ходьбу в борьбе с весом

Эксперт подчёркивает: ходьба может быть полезной частью фитнес-программы, но не основным инструментом похудения. Главное — превратить её в спортивную активность: увеличить темп, длительность и частоту тренировок.

Ходите быстро. Сердечный ритм должен достигать 60-70 % от максимального пульса. Занимайтесь регулярно. Не менее 5 раз в неделю по 40-60 минут. Следите за шагами. Для поддержания формы — 8-10 тысяч в день, для снижения веса — от 12 тысяч. Используйте неровный рельеф. Подъёмы и спуски увеличивают нагрузку и сжигание калорий. Комбинируйте с другими видами спорта. Бег, плавание или силовые тренировки ускоряют метаболизм.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться короткими прогулками.

Последствие: отсутствие результатов, потеря мотивации.

Альтернатива: увеличить длительность и интенсивность ходьбы, добавить кардионагрузку.

Ошибка: считать прогулки полноценной заменой тренировок.

Последствие: застой веса.

Альтернатива: сочетать ходьбу с упражнениями на мышцы ног, спины и пресса.

Ошибка: не контролировать питание.

Последствие: калорийность рациона превышает расход энергии.

Альтернатива: сочетать физическую активность с корректировкой рациона.

А что если нет возможности бегать?

Если бег противопоказан или вызывает дискомфорт, хорошей альтернативой станет скандинавская ходьба. Благодаря использованию палок нагрузка распределяется равномерно по телу, вовлекаются мышцы рук и спины, а расход энергии увеличивается до 400-500 ккал в час.

Также подойдут домашние тренировки с собственным весом — приседания, выпады, планка и лёгкая растяжка. Даже 20 минут в день в умеренном темпе дадут больше эффекта, чем случайные прогулки.

Таблица "Плюсы и минусы"

Прогулки Бег / спортивная ходьба Подходят всем возрастам Требуют выносливости Безопасны для суставов Дают заметный результат Улучшают настроение Повышают пульс и сжигают жир Не требуют подготовки Нужна регулярность и самоконтроль

FAQ

Можно ли похудеть, если много ходить каждый день?

Да, но только при высокой активности (более 10-12 тыс. шагов) и контроле питания.

Что эффективнее — бег или ходьба?

Бег ускоряет метаболизм и сжигает жир быстрее, но спортивная ходьба подходит людям с ограничениями по здоровью.

Помогает ли ходьба убрать живот?

Только при сочетании с умеренным дефицитом калорий и упражнениями для мышц корпуса.