Прогулки не спасут от лишнего веса: фитнес-эксперт развеял популярное заблуждение
Прогулки часто называют простым и безопасным способом поддерживать форму. В соцсетях нередко можно встретить советы, что 25-30 минут ходьбы в день помогают избавиться от лишнего веса. Однако фитнес-эксперт Эдуард Каневский в интервью "Москва 24" объяснил, почему обычные прогулки не способны привести к заметному похудению и что действительно помогает запустить процесс сжигания жира.
"Конечно, если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете. Скорее просто сильно устанете", — резюмировал тренер Эдуард Каневский.
Почему прогулки не дают выраженного результата
По словам специалиста, идея о "чудесных прогулках для похудения" — один из самых живучих фитнес-мифов. Чтобы организм начал использовать жировые запасы, нужно достичь определённого уровня физической нагрузки и поддерживать его не менее 40-50 минут.
"Мнение о том, что прогулки по 25-30 минут несколько раз в неделю помогают похудеть, крайне ошибочно", — отметил Каневский.
Обычная неспешная ходьба сжигает около 150-200 ккал в час (✓ проверено), что эквивалентно одному яблоку или небольшой порции йогурта. Этого недостаточно для запуска липолиза — процесса расщепления жира.
Таблица "Сравнение"
|Вид активности
|Средний расход калорий в час
|Эффект для снижения веса
|Прогулка (3-4 км/ч)
|150-200
|Поддержание тонуса
|Быстрая ходьба (6 км/ч)
|300-400
|Умеренное снижение веса
|Бег трусцой
|500-700
|Активное сжигание жира
|Интервальная тренировка
|600-900
|Максимальный эффект
|Велосипед / плавание
|400-600
|Поддержка выносливости
Как правильно использовать ходьбу в борьбе с весом
Эксперт подчёркивает: ходьба может быть полезной частью фитнес-программы, но не основным инструментом похудения. Главное — превратить её в спортивную активность: увеличить темп, длительность и частоту тренировок.
-
Ходите быстро. Сердечный ритм должен достигать 60-70 % от максимального пульса.
-
Занимайтесь регулярно. Не менее 5 раз в неделю по 40-60 минут.
-
Следите за шагами. Для поддержания формы — 8-10 тысяч в день, для снижения веса — от 12 тысяч.
-
Используйте неровный рельеф. Подъёмы и спуски увеличивают нагрузку и сжигание калорий.
-
Комбинируйте с другими видами спорта. Бег, плавание или силовые тренировки ускоряют метаболизм.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ограничиваться короткими прогулками.
Последствие: отсутствие результатов, потеря мотивации.
Альтернатива: увеличить длительность и интенсивность ходьбы, добавить кардионагрузку.
-
Ошибка: считать прогулки полноценной заменой тренировок.
Последствие: застой веса.
Альтернатива: сочетать ходьбу с упражнениями на мышцы ног, спины и пресса.
-
Ошибка: не контролировать питание.
Последствие: калорийность рациона превышает расход энергии.
Альтернатива: сочетать физическую активность с корректировкой рациона.
А что если нет возможности бегать?
Если бег противопоказан или вызывает дискомфорт, хорошей альтернативой станет скандинавская ходьба. Благодаря использованию палок нагрузка распределяется равномерно по телу, вовлекаются мышцы рук и спины, а расход энергии увеличивается до 400-500 ккал в час.
Также подойдут домашние тренировки с собственным весом — приседания, выпады, планка и лёгкая растяжка. Даже 20 минут в день в умеренном темпе дадут больше эффекта, чем случайные прогулки.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Прогулки
|Бег / спортивная ходьба
|Подходят всем возрастам
|Требуют выносливости
|Безопасны для суставов
|Дают заметный результат
|Улучшают настроение
|Повышают пульс и сжигают жир
|Не требуют подготовки
|Нужна регулярность и самоконтроль
FAQ
Можно ли похудеть, если много ходить каждый день?
Да, но только при высокой активности (более 10-12 тыс. шагов) и контроле питания.
Что эффективнее — бег или ходьба?
Бег ускоряет метаболизм и сжигает жир быстрее, но спортивная ходьба подходит людям с ограничениями по здоровью.
Помогает ли ходьба убрать живот?
Только при сочетании с умеренным дефицитом калорий и упражнениями для мышц корпуса.
