Достаточно пройтись дважды в неделю: учёные Гарварда пересмотрели норму в 10 тысяч шагов

Даже небольшая физическая активность способна заметно продлить жизнь. Исследование Гарвардского университета, на которое ссылается The Guardian, показало: пожилым людям достаточно проходить 4 тысячи шагов один или два раза в неделю, чтобы снизить риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Не менее 4 тысяч шагов один или два раза в неделю оказались связаны с уменьшением риска смерти от всех причин на 26%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 27% по сравнению с теми, кто ходил меньше", — отмечают авторы исследования.

Как проводилось исследование

Учёные Гарвардского университета наблюдали за 13 547 американками старше 62 лет в течение десяти лет. Участницы носили фитнес-трекеры в рамках проекта, стартовавшего в 2011 году и продолжавшегося до 2015-го. Полученные данные позволили сопоставить уровень активности с показателями здоровья и продолжительностью жизни.

Результаты оказались неожиданно оптимистичными: даже минимальная активность - прогулки всего пару раз в неделю — уже даёт выраженный эффект.

Почему 4 тысячи шагов — это уже польза

Многие привыкли считать, что норма в 10 000 шагов обязательна для здоровья. Однако новое исследование показывает: регулярность важнее объёма. Даже умеренные нагрузки поддерживают кровообращение, улучшают обмен веществ и снижают уровень стресса.

Даже одна прогулка активирует работу сердца и сосудов, способствует снижению артериального давления и помогает поддерживать подвижность суставов.

Сравнение: низкая и умеренная активность