Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Владивосток
Владивосток
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:27

Там, где рождался Дальний Восток: прогулка по главной улице Владивостока

Улица Светланская во Владивостоке: памятники, музеи и исторические здания

Владивосток — город, который невозможно спутать ни с каким другим. Он стоит на холмах, омываемых Японским морем, и соединяет в себе европейскую архитектуру, восточный колорит и морской характер. Это административный центр Приморского края, основанный в 1860 году как военное поселение, а уже через двадцать лет получивший статус города. Сегодня Владивосток — это динамичный портовый мегаполис и популярное туристическое направление.

Главная улица города, Светланская, хранит следы его истории и дух приморской столицы. Прогулка по ней — это путешествие сквозь эпохи, где старинные особняки соседствуют с памятниками, музеями и уютными кофейнями.

Светланская улица: история и атмосфера

Название улицы связано с визитом великого князя Алексея Александровича, прибывшего во Владивосток на борту фрегата "Светлана". За более чем вековую историю улица меняла имя несколько раз: когда-то она называлась Американской, в советские годы — Ленинской, а в 1992 году ей вернули историческое название.

Сегодня Светланская — это символ старого Владивостока. Здесь сосредоточены музеи, памятники, исторические здания, рестораны и смотровые площадки.

Памятник Элеоноре Лорд Прей — женщине, оставившей хронику города

На Светланской, у дома №41, установлен памятник Элеоноре Лорд Прей - американке, которая невольно стала летописцем Владивостока. В конце XIX века она приехала сюда с мужем, предпринимателем Фредериком Преем, и начала писать письма родным в США.

Эти письма — больше чем просто личная переписка. 16 тысяч страниц описывают жизнь города: события, быт, людей и атмосферу того времени. Благодаря им можно увидеть, каким Владивосток был более ста лет назад.

"Иногда я просто жажду убраться отсюда и покончить со всеми заботами и неприятностями повседневной жизни…
Но, в глубине души, я знаю, что нигде мне не будет так хорошо, как в этом неухоженном, но прекрасном месте.
Элеонора Прей."

Автор памятника — скульптор Алексей Бокий, установлен он в 2014 году. Элеонора изображена спускающейся по лестнице с письмом, а рядом выбиты строки из её писем.

Её памяти также посвящена постоянная экспозиция "Элеонора Прей. Письма из Владивостока" в Музее истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева (ул. Светланская, 20), где представлены личные вещи, фотографии и оригиналы писем.

Военно-исторический музей Тихоокеанского флота

По адресу Светланская, 66 находится один из самых значимых музеев Владивостока — Военно-исторический музей Тихоокеанского флота.

Здание было построено в 1903 году для офицеров Сибирского флотского экипажа, а в 1950 году здесь открыли музей, посвящённый героической истории флота. Экспозиция охватывает события с 1905 года до наших дней.

Внутри можно увидеть награды, модели кораблей, фотографии и артефакты морских сражений. А прямо на улице установлены экспонаты военной техники - подлодочные рубки, торпеды, пушки, якоря и миномёты.

Памятник героям русско-японской войны

Рядом с музеем, на той же улице, находится памятник героям русско-японской войны 1904-1905 годов.

Мемориал открыт в 2006 году. На постаменте изображён архангел Михаил со щитом и мечом, а за ним — полукруглая арка с надписью:

"Героям русско-японской войны 1904-1905 гг. от благодарных потомков".

Автор проекта — архитектор А.П. Сырицын. Это одно из самых торжественных мест на Светланской улице, где горожане возлагают цветы в памятные даты.

Памятник морякам торгового флота

Немного ближе к Золотому мосту, по адресу Светланская, 63, расположен памятник морякам торгового флота, погибшим в годы Второй мировой войны.

Монумент установлен в 1967 году и представляет собой высокий гранитный пьедестал, напоминающий артиллерийскую установку корабля. На нём — скульптурная композиция из трёх моряков в бушлатах. Это место стало символом памяти и мужества тех, кто не вернулся из плаваний.

Здание банка "Приморье"

Один из архитектурных символов Владивостока — здание банка "Приморье" (ул. Светланская, 47).

Построено в начале XX века по проекту инженера И.А. Заборовского для Главного морского штаба Сибирской флотилии. Позже здание перестраивалось, а в 1994 году в нём разместился банк "Приморье".

Фасад выполнен в стиле неоклассики, украшен лепниной и элементами, напоминающими морские эмблемы. Это здание часто попадает в объективы фотографов — особенно эффектно оно выглядит в лучах закатного солнца.

Церковь Успения Божией Матери

На Светланской, 65 находится церковь Успения Божией Матери - первый православный храм Приморья.

Первая деревянная церковь была построена в 1861 году, а в 1876 началось возведение каменного собора, ставшего духовным центром Владивостока. Храм посещали многие известные личности, включая членов императорской семьи.

В 1938 году собор был разрушен, но спустя десятилетия — в 1996 году — началось его восстановление. Сейчас храм вновь действует, украшен куполами и фресками. Здесь хранятся чтимые иконы и частицы мощей святых, а при храме работает Община милосердия и воскресные школы.

Советы шаг за шагом

  1. Начать прогулку утром - с центральной части Светланской улицы, где находятся старинные дома и уютные кофейни.
  2. Посетить музей Тихоокеанского флота и мемориалы рядом — отличная возможность погрузиться в историю Владивостока.
  3. Зайти в музей Арсеньева - посмотреть письма Элеоноры Прей.
  4. Дойти до церкви Успения Божией Матери и насладиться видом на Золотой мост.
  5. Закончить прогулку у набережной - вечером Светланская особенно красива в огнях.

Плюсы и минусы прогулки по Светланской

Плюсы Минусы
Всё расположено в пешей доступности Летом бывает многолюдно
Много исторических достопримечательностей Перепады высоты — много подъёмов
Живописные виды и архитектура Ограниченное количество парковок
Атмосфера старого Владивостока В непогоду сильный ветер с моря

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сколько времени нужно на прогулку по Светланской?
Примерно 3-4 часа, если заходить в музеи и делать остановки у памятников.

Можно ли пройти всю улицу пешком?
Да, её протяжённость около 3 км. Это основной туристический маршрут.

Где перекусить по дороге?
На Светланской много кафе и пекарен — популярны кофейни с видом на залив и рестораны с морепродуктами.

Когда лучше гулять по улице?
Весной и летом — комфортная погода, к тому же вечером красиво подсвечиваются здания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Элизиарио Бастос: признание Альтер-ду-Шан укрепляет роль Сантарена в туризме сегодня в 0:27
Рай среди Амазонки: как бразильская деревня стала мечтой туристов

Деревня Альтер-ду-Шан в штате Пара превращается в эталон амазонского экотуризма. Узнайте, что делает её особенной и когда туда стоит поехать.

Читать полностью » Спрос на Египет в октябре привёл к росту цен и дефициту семейных гостиниц вчера в 23:26
Осенние каникулы на грани: родителям приходится выкупать последние номера в Египте

Перед школьными каникулами туристы столкнулись с дефицитом мест в отелях Египта: популярные сети распроданы, а цены выросли почти вдвое. Почему и когда выгоднее ехать?

Читать полностью » Отельеры Турции сохранили цены на лето 2026 года на уровне прошлого сезона вчера в 22:26
Пляж ещё под дождём, а номера уже заканчиваются: что творится с бронями в Турции

Цены на проживание в турецких отелях летом 2026 года пока не изменились. Почему раннее бронирование выгодно уже сейчас и чего ожидать после Нового года?

Читать полностью » Таиланд сообщил о случаях мошенничества при регистрации цифровой карты прибытия вчера в 21:16
Заплатил — и не пустили: туристов в Таиланде массово обманывают с новой анкетой TDAC

Таиланд предупреждает туристов о мошенниках, зарабатывающих на поддельных сайтах TDAC. Как безопасно заполнить цифровую карту прибытия и не попасть на уловку фишеров?

Читать полностью » В морских парках Таиланда ввели штраф до 100 000 батов за кремы от солнца вчера в 20:27
Мажешь плечи — убиваешь риф: туристам в Таиланде грозят штрафы за обычный крем

Таиланд ужесточает контроль за солнцезащитными кремами в морских парках. Какие вещества под запретом и как выбрать безопасное средство, чтобы не навредить кораллам?

Читать полностью » Срок рассмотрения виз Португалии для россиян вырос до трёх месяцев вчера в 19:17
Сгоревшие билеты, молчание консульства и паспорта в заложниках: что творится с визами в Португалию

Россияне жалуются на рекордные задержки в выдаче виз Португалии — документы рассматривают по три месяца, а решение приходит за день до вылета. Почему консульство не справляется?

Читать полностью » Зимой в Греции можно гулять по Акрополю без туристических толп и жары вчера в 18:42
Греция без жары и туристов: страна открывается с неожиданной стороны

Зима в Греции — это нежно-праздничная атмосфера, уникальные маршруты и возможность насладиться древней историей без толп туристов. Узнайте 5 главных секретов зимнего отдыха.

Читать полностью » Вьетнам входит в десятку стран с самым дешёвым кофе в мире вчера в 17:31
Страна, где дождь не мешает солнцу: Вьетнам, который невозможно уместить в одну поездку

Планируете поездку во Вьетнам? Узнайте, как сэкономить на жилье, еде и транспорте. Откройте секреты идеального путешествия всего за 40 долларов в день!

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Огурцы можно выращивать дома круглый год — даже зимой на подоконнике
Красота и здоровье
Даже малые дозы алкоголя вредят здоровью и формируют зависимость — нарколог Руслан Исаев
Питомцы
Кошки трогают лицо хозяина по разным причинам — от привязанности до тревоги
Авто и мото
Porsche завершит выпуск бензинового Macan к середине 2026 года
Садоводство
Кипрский базилик сочетает аромат, пользу и долговечность — агроном Марина Ковалева
Дом
Названы простые способы освежить одежду в шкафу - мята, мыло и эфирные масла
Красота и здоровье
Минздрав России утвердил новые правила профилактических осмотров детей до 2031 года
Авто и мото
Американский институт нефти уточнил, как классификация API влияет на выбор масла
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet