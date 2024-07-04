Врач-вертебролог и мануальный терапевт высшей категории Сергей Десенко в беседе с NewsInfo.Ru выделил важность комплексного подхода для профилактики заболеваний спины, связанных с сидячим образом жизни. Эффективная профилактика включает в себя как регулярные упражнения, такие как растяжка и приседания, так и достаточно длительные пешеходные прогулки, способные разгрузить позвоночник и суставы.

Двигательная активность необходима каждому, кто проводит много времени в сидячем положении. Десенко подчеркнул, что ежедневное преодоление 12-15 километров пешком способно предотвратить развитие многих проблем.

"Человек должен проходить в районе 12-15 км в день. Тогда у него проблем точно не будет," — комментирует эксперт.

Также он отметил важность перерывов для разминки каждый час работы, что поддерживается даже рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Для тех, кто испытывает серьезные боли, врач посоветовал обязательное обращение к специалисту для диагностики и подбора лечения, включая МРТ позвоночника.

Кроме того, Десенко рассказал о том, как правильно выбирать лестницу для ходьбы, указывая на оптимальные размеры ступенек для здоровой биомеханики и минимального воздействия на спину и колени. Он подчеркнул, что не все лестницы подходят для занятий.

"Лестница должна быть высотой 10 см и длиной под стопу — 30 см. Тогда это организм воспринимает по-другому. То есть биомеханика не страдает," — выделил врач.

Эти рекомендации помогут тем, кто хочет улучшить свое здоровье и избежать проблем, связанных с недостатком движения в повседневной жизни.

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