Подъёмы таза в боковой планке
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:50

Ходила по 30 минут в день и добавила одно движение — тело подтянулось, будто после спортзала

Ходьба и боковая планка помогают снизить вес и укрепить мышцы — мнение фитнес-тренеров

Обычная прогулка может стать настоящей тренировкой, если добавить в неё несколько простых движений. Этот формат подойдёт тем, кто не любит спортзалы, но хочет поддерживать форму, развивать выносливость и укреплять мышцы. Уже через месяц таких тренировок можно заметить подтянутую фигуру и улучшение тонуса.

Ходьба полезна сама по себе: она снижает уровень стресса, укрепляет сердце, улучшает метаболизм. Но если превратить её в "силовую прогулку", результат будет куда впечатляющeе.

Базовые упражнения: шагай и укрепляй мышцы

Во время активной ходьбы каждые 5-7 минут можно включать короткие упражнения с собственным весом. Они не требуют инвентаря, только желание и немного свободного пространства.

1. Приседание с подъёмом колена

Работают: пресс, ягодицы, ноги.
Встаньте, слегка согнув колени, выполните приседание, будто садитесь на стул. Напрягите пресс, поднимите руки перед собой для баланса. Затем медленно поднимите правое колено к груди и задержитесь на пару секунд. Повторите с другой ноги — это одно повторение. Сделайте 12 раз.

2. "Мостик" на скамье

Работают: плечи, трицепсы, пресс, ягодицы.
Сядьте на край скамьи, ладони по бокам, пальцы вперёд. Поднимите корпус, опираясь на руки. Подтяните правое колено к груди, затем опустите тело, сгибая локти почти под прямым углом. Вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз, меняя ноги.

3. Скручивания сидя

Работают: пресс, косые мышцы, спина.
Сядьте, отклонитесь назад на 45°, согните локти, держите руки на полу. Подтяните колени к груди, не касаясь земли. Затем выпрямите ноги вперёд, удерживая равновесие. Вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз.

4. Шаги на ступеньках

Работают: ягодицы, бёдра, пресс.
Встаньте лицом к лестнице, руки на поясе. Поставьте левую ногу на вторую или третью ступеньку, так чтобы бедро оказалось параллельно полу. Толкнитесь ногой и вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз, затем смените ногу.

5. Боковая планка с отжиманием

Работают: грудь, плечи, спина, пресс.
Встаньте в позицию планки, опершись на скамью или невысокую опору. Выполните одно отжимание, затем повернитесь вбок, поднимая правую руку вверх. Вернитесь в исходное положение. Повторите 12 раз, чередуя стороны.

Как превратить ходьбу в полноценную тренировку

  • Начинайте с 5-минутной разминки — лёгкая ходьба с ровным дыханием.

  • Выполняйте силовые упражнения каждые несколько минут.

  • В конце прогулки замедлите шаг и растянитесь: икроножные мышцы, бёдра, спину.

  • Используйте фитнес-браслет или приложение, чтобы отслеживать пульс и темп.

Такой формат тренировки сочетает кардио и силовую нагрузку, укрепляя мышцы и ускоряя обмен веществ.

Ошибки, которые мешают результату

  1. Отсутствие контроля дыхания. Неровное дыхание быстро утомляет. Лучше дышать ритмично — на два шага вдох, на два — выдох.

  2. Слишком быстрый старт. Если начать с интенсивного темпа, можно перегрузить суставы. Повышайте темп постепенно.

  3. Неподходящая обувь. Кроссовки должны быть лёгкими, с амортизацией и хорошей фиксацией стопы.

Альтернатива: выбрать спортивную обувь для ходьбы — она поддерживает стопу и снижает риск травм.

А что если нет времени на прогулку?

Замените полноценную тренировку короткой — 10 минут интенсивной ходьбы с 2-3 подходами силовых упражнений дома. Например, можно использовать лестницу или устойчивый стул. Даже такая мини-сессия помогает разогнать кровь и взбодриться.

Плюсы и минусы ходьбы с упражнениями

Плюсы:

  • не требует инвентаря;

  • подходит людям любого уровня подготовки;

  • укрепляет мышцы и суставы;

  • улучшает осанку и выносливость.

Минусы:

  • требует дисциплины и регулярности;

  • результат виден только при систематических занятиях.

FAQ

Как часто нужно тренироваться?
Оптимально — 3-5 раз в неделю по 30 минут. Можно чередовать обычную и силовую ходьбу.

Что надеть для тренировок на улице?
Лёгкие кроссовки, одежду по погоде и ветровку, которая не сковывает движений.

Можно ли заниматься вечером?
Да, но стоит закончить тренировку за 1,5-2 часа до сна, чтобы тело успело остыть.

Мифы и правда

  • Миф: ходьба не помогает худеть.
    Правда: при регулярных занятиях и правильном питании ходьба активирует метаболизм и способствует снижению веса.
  • Миф: чем быстрее идёшь, тем лучше результат.
    Правда: слишком высокий темп без отдыха может вызвать перенапряжение мышц. Эффективнее чередовать умеренный и быстрый шаг.
  • Миф: если болят ноги, значит тренировка успешна.
    Правда: боль — сигнал перегрузки. После нагрузки должна ощущаться лёгкая усталость, но не боль.

3 интересных факта

  1. 30 минут активной ходьбы с упражнениями сжигают до 250 ккал.

  2. Ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

  3. Регулярные прогулки улучшают настроение и уровень серотонина.

Исторический контекст

Ещё древние философы считали ходьбу источником здоровья. Гиппократ говорил, что "ходьба — лучшее лекарство для человека". В XX веке американские физиологи доказали: шаговая нагрузка активирует более 200 мышц, включая глубокие стабилизаторы позвоночника.

