Бег может ударить по здоровью сильнее, чем по жирку: вот что выбирают те, кто в теме
Бег считается одним из самых доступных способов поддерживать форму, однако он подходит далеко не всем. При определённых проблемах со здоровьем — заболеваниях суставов, позвоночника или сердечно-сосудистой системы — интенсивные нагрузки могут нанести вред. Невролог Фатима Магомедова рассказала, какие виды активности могут стать полезной и безопасной заменой бегу.
"Они способствуют нормализации сна и хорошему настроению, благоприятно сказываются на успеваемости и работоспособности людей всех возрастов, укреплении нервной системы и иммунитета", — отметила врач-невролог Фатима Магомедова, говоря о пеших прогулках.
Почему бег подходит не всем
Бег требует от организма слаженной работы мышц, суставов, сердца и дыхательной системы. При этом нагрузка на опорно-двигательный аппарат во время пробежки в несколько раз превышает массу тела человека. Если техника движений нарушена или мышцы недостаточно укреплены, то риск травм возрастает многократно.
"Бег подходит только здоровым и физически подготовленным людям, так как он создает высокую нагрузку на суставы и связки", — пояснила Магомедова.
Поэтому людям, которые давно не занимались спортом или имеют хронические заболевания, лучше начать с более щадящих форм физической активности.
Пешие прогулки — идеальная альтернатива
Прогулки — это универсальный вид нагрузки, который подходит практически каждому. Они не требуют специального оборудования, помогают снизить уровень стресса и мягко тренируют сердце.
Регулярная ходьба на свежем воздухе:
• улучшает сон и настроение;
• способствует снижению уровня тревожности;
• укрепляет иммунитет и дыхательную систему;
• активизирует работу мозга и повышает концентрацию.
Достаточно проходить 30-40 минут в умеренном темпе каждый день, чтобы заметить положительные изменения уже через пару недель.
Домашние тренировки без риска для суставов
Тем, кто предпочитает заниматься дома, Магомедова рекомендует использовать безопасные тренажёры — велотренажёр, степпер или эллипс. Эти устройства снижают ударную нагрузку и при этом позволяют развивать выносливость и силу.
Дополнительно полезны лёгкие комплексы суставной гимнастики. Они разогревают мышцы, улучшают подвижность суставов и уменьшают риск травм даже при последующих нагрузках.
Сравнение видов активности
|Вид активности
|Нагрузка на суставы
|Польза для сердца
|Риск травм
|Подходит для
|Бег
|Высокая
|Высокая
|Средний-высокий
|Подготовленные спортсмены
|Пешая прогулка
|Минимальная
|Средняя
|Низкий
|Люди любого возраста
|Велотренажёр
|Умеренная
|Средняя
|Низкий
|Люди с избыточным весом или проблемами суставов
|Эллипсоид
|Мягкая
|Высокая
|Очень низкий
|Начинающие и пожилые
|Йога / суставная гимнастика
|Минимальная
|Низкая
|Минимальный
|Люди с ограниченной подвижностью
Как выбрать подходящий вариант
-
Оцените состояние здоровья. Если есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок.
-
Начните с малого. Даже короткие прогулки по 15 минут в день полезнее полного бездействия.
-
Следите за дыханием. Ритмичное дыхание помогает нормализовать пульс и снизить усталость.
-
Выбирайте удобную обувь. Для ходьбы и домашнего фитнеса нужны кроссовки с мягкой подошвой.
-
Добавляйте разминку. Несколько минут суставной гимнастики подготовят тело к движению и снизят нагрузку.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Начинать бег без подготовки.
Последствие: Боль в коленях, воспаление связок.
Альтернатива: Пешие прогулки и плавание — щадящие и эффективные варианты.
-
Ошибка: Игнорировать разминку перед тренировкой.
Последствие: Повышенный риск растяжений.
Альтернатива: Круговая суставная разминка 5-10 минут.
-
Ошибка: Тренироваться ежедневно без отдыха.
Последствие: Перегрузка и хроническая усталость.
Альтернатива: 3-4 тренировки в неделю с полноценным восстановлением.
А что если нет времени на прогулки?
Даже короткие 10-15-минутные перерывы в течение дня могут заменить полноценную тренировку. Пройдитесь по лестнице, выполните несколько приседаний или растяжек у стола — такие мини-активности уже активизируют кровообращение и снимают напряжение.
Плюсы и минусы альтернатив бегу
|Плюсы
|Минусы
|Подходят людям с любым уровнем подготовки
|Медленнее развивают выносливость
|Снижают риск травм и боли в суставах
|Требуют регулярности для видимого эффекта
|Улучшают психоэмоциональное состояние
|Не вызывают мощного выброса эндорфинов, как бег
|Можно выполнять дома или на улице
|Меньше сжигают калорий при одинаковом времени
FAQ
Что выбрать при проблемах с суставами?
Лучше всего подойдёт ходьба, йога или эллипсоид — они не создают ударной нагрузки.
Можно ли чередовать бег и альтернативы?
Да, если нет противопоказаний. Например, бег — дважды в неделю, а прогулки или растяжка — в остальные дни.
Сколько нужно ходить, чтобы улучшить здоровье?
Минимум 30 минут в день в среднем темпе, желательно на свежем воздухе.
Мифы и правда
Миф: Без бега нельзя похудеть.
Правда: Ходьба и лёгкие кардионагрузки также эффективно помогают снижать вес при правильном питании.
Миф: Бег безопасен для всех.
Правда: При заболеваниях суставов и позвоночника он может нанести вред.
Миф: Прогулки не укрепляют мышцы.
Правда: Регулярная ходьба развивает мышцы ног, спины и корпуса.
3 интересных факта
• При ходьбе активируется до 200 мышц тела.
• Темп 6 км/ч помогает сжигать до 300 калорий за час.
• У людей, которые ежедневно гуляют не менее получаса, риск депрессии снижается на 30 %.
