Анастасия Белова Опубликована сегодня в 6:10

Бег может ударить по здоровью сильнее, чем по жирку: вот что выбирают те, кто в теме

Фатима Магомедова: бег противопоказан при болезнях суставов и позвоночника

Бег считается одним из самых доступных способов поддерживать форму, однако он подходит далеко не всем. При определённых проблемах со здоровьем — заболеваниях суставов, позвоночника или сердечно-сосудистой системы — интенсивные нагрузки могут нанести вред. Невролог Фатима Магомедова рассказала, какие виды активности могут стать полезной и безопасной заменой бегу.

"Они способствуют нормализации сна и хорошему настроению, благоприятно сказываются на успеваемости и работоспособности людей всех возрастов, укреплении нервной системы и иммунитета", — отметила врач-невролог Фатима Магомедова, говоря о пеших прогулках.

Почему бег подходит не всем

Бег требует от организма слаженной работы мышц, суставов, сердца и дыхательной системы. При этом нагрузка на опорно-двигательный аппарат во время пробежки в несколько раз превышает массу тела человека. Если техника движений нарушена или мышцы недостаточно укреплены, то риск травм возрастает многократно.

"Бег подходит только здоровым и физически подготовленным людям, так как он создает высокую нагрузку на суставы и связки", — пояснила Магомедова.

Поэтому людям, которые давно не занимались спортом или имеют хронические заболевания, лучше начать с более щадящих форм физической активности.

Пешие прогулки — идеальная альтернатива

Прогулки — это универсальный вид нагрузки, который подходит практически каждому. Они не требуют специального оборудования, помогают снизить уровень стресса и мягко тренируют сердце.

Регулярная ходьба на свежем воздухе:
• улучшает сон и настроение;
• способствует снижению уровня тревожности;
• укрепляет иммунитет и дыхательную систему;
• активизирует работу мозга и повышает концентрацию.

Достаточно проходить 30-40 минут в умеренном темпе каждый день, чтобы заметить положительные изменения уже через пару недель.

Домашние тренировки без риска для суставов

Тем, кто предпочитает заниматься дома, Магомедова рекомендует использовать безопасные тренажёры — велотренажёр, степпер или эллипс. Эти устройства снижают ударную нагрузку и при этом позволяют развивать выносливость и силу.

Дополнительно полезны лёгкие комплексы суставной гимнастики. Они разогревают мышцы, улучшают подвижность суставов и уменьшают риск травм даже при последующих нагрузках.

Сравнение видов активности

Вид активности Нагрузка на суставы Польза для сердца Риск травм Подходит для
Бег Высокая Высокая Средний-высокий Подготовленные спортсмены
Пешая прогулка Минимальная Средняя Низкий Люди любого возраста
Велотренажёр Умеренная Средняя Низкий Люди с избыточным весом или проблемами суставов
Эллипсоид Мягкая Высокая Очень низкий Начинающие и пожилые
Йога / суставная гимнастика Минимальная Низкая Минимальный Люди с ограниченной подвижностью

Как выбрать подходящий вариант

  1. Оцените состояние здоровья. Если есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок.

  2. Начните с малого. Даже короткие прогулки по 15 минут в день полезнее полного бездействия.

  3. Следите за дыханием. Ритмичное дыхание помогает нормализовать пульс и снизить усталость.

  4. Выбирайте удобную обувь. Для ходьбы и домашнего фитнеса нужны кроссовки с мягкой подошвой.

  5. Добавляйте разминку. Несколько минут суставной гимнастики подготовят тело к движению и снизят нагрузку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Начинать бег без подготовки.
    Последствие: Боль в коленях, воспаление связок.
    Альтернатива: Пешие прогулки и плавание — щадящие и эффективные варианты.

  • Ошибка: Игнорировать разминку перед тренировкой.
    Последствие: Повышенный риск растяжений.
    Альтернатива: Круговая суставная разминка 5-10 минут.

  • Ошибка: Тренироваться ежедневно без отдыха.
    Последствие: Перегрузка и хроническая усталость.
    Альтернатива: 3-4 тренировки в неделю с полноценным восстановлением.

А что если нет времени на прогулки?

Даже короткие 10-15-минутные перерывы в течение дня могут заменить полноценную тренировку. Пройдитесь по лестнице, выполните несколько приседаний или растяжек у стола — такие мини-активности уже активизируют кровообращение и снимают напряжение.

Плюсы и минусы альтернатив бегу

Плюсы Минусы
Подходят людям с любым уровнем подготовки Медленнее развивают выносливость
Снижают риск травм и боли в суставах Требуют регулярности для видимого эффекта
Улучшают психоэмоциональное состояние Не вызывают мощного выброса эндорфинов, как бег
Можно выполнять дома или на улице Меньше сжигают калорий при одинаковом времени

FAQ

Что выбрать при проблемах с суставами?
Лучше всего подойдёт ходьба, йога или эллипсоид — они не создают ударной нагрузки.

Можно ли чередовать бег и альтернативы?
Да, если нет противопоказаний. Например, бег — дважды в неделю, а прогулки или растяжка — в остальные дни.

Сколько нужно ходить, чтобы улучшить здоровье?
Минимум 30 минут в день в среднем темпе, желательно на свежем воздухе.

Мифы и правда

Миф: Без бега нельзя похудеть.
Правда: Ходьба и лёгкие кардионагрузки также эффективно помогают снижать вес при правильном питании.

Миф: Бег безопасен для всех.
Правда: При заболеваниях суставов и позвоночника он может нанести вред.

Миф: Прогулки не укрепляют мышцы.
Правда: Регулярная ходьба развивает мышцы ног, спины и корпуса.

3 интересных факта

• При ходьбе активируется до 200 мышц тела.
• Темп 6 км/ч помогает сжигать до 300 калорий за час.
• У людей, которые ежедневно гуляют не менее получаса, риск депрессии снижается на 30 %.

