Готовы к приключению? Вот 5 секретов для идеального дня с собакой на природе

Если ваша собака любит активный отдых так же сильно, как и вы, каждый день становится идеальной возможностью для приключений. От игры в "принеси" до исследования новой пешеходной тропы или совместных выходных в палаточном лагере — активный отдых на свежем воздухе может стать отличным способом насладиться теплой погодой и сблизиться с вашим лучшим другом — собакой.

Конечно, чтобы провести успешный день с собакой, нужно немного подготовиться. Вот несколько советов, чтобы ваше следующее приключение было максимально увлекательным, будь то купание в озере или пробежка по лесной тропе.

Планируйте маршрут заранее

Перед тем как собирать вещи, стоит потратить немного времени на исследование места, куда вы направляетесь. Первое, что нужно проверить — разрешено ли выгуливать собак на тропах, пляжах, в парках или кемпингах, и если да, то где именно это разрешено. Например, во многих национальных парках есть кемпинги, где можно выгуливать собак, но доступ собак на тропы и в другие дикие зоны может быть ограничен. Также уточните правила выгула на поводке: на некоторых тропах и пляжах собак нужно держать на поводке, а на других они могут свободно гулять.

Как только вы выберете подходящее место, спланируйте маршрут. Если пункт назначения находится далеко от вашего дома, подумайте, где вам будет удобно остановиться, чтобы дать питомцу передышку.

Питье — важный момент

Не недооцените, сколько воды потребуется вам и вашей собаке, чтобы оставаться в порядке, особенно в жаркую погоду. Физическая нагрузка и жара увеличивают потребность собаки в воде, поэтому важно взять с собой достаточно воды для обоих. Обезвоживание может привести к серьезным проблемам со здоровьем у собак, поэтому лучше запастись водой с запасом.

Возьмите всё необходимое

Если вы отправляетесь на пляж или в государственный парк, обязательно возьмите с собой сумку с необходимыми вещами для вашей собаки. Помимо большого количества воды и складной миски для воды, возьмите дополнительный корм на случай, если вы пробудете на улице дольше, чем планировали. Также возьмите пакеты для экскрементов, запасной поводок и шлейку, а также влажные салфетки для очистки лап перед тем, как вернуться в машину.

Подготовьтесь к чрезвычайным ситуациям

Если вы собираетесь провести день или более на природе, важно быть готовым к любой ситуации, включая чрезвычайные происшествия. Купите аптечку для собак с предметами первой помощи на случай травм. Кроме того, ознакомьтесь с местностью. В некоторых районах могут обитать опасные животные, такие как змеи, медведи, а также важно проверять собаку на наличие клещей после прогулки.

Начинайте с малого

Даже если ваша собака активная и энергичная, лучше начинать с коротких прогулок, чтобы приучить её к новому опыту. Если она никогда не ходила в походы или не ночевала в палатке, начните с простых коротких экскурсий, чтобы оценить её реакцию. Если собака нервничает, завершите прогулку раньше, чем планировали, и повторите попытку в другой раз.

Побалуйте свою собаку любимым угощением — это отличный способ завершить веселый день на свежем воздухе.