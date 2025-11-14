Афины: город, где пешеходы в абсолютном приоритете — узнайте, почему

Афинянам, возможно, приходится каждый раз пить успокоительное, когда они пересекают загруженные дороги, такие как Кифиссос, Кифисиас или Аттики Одос. Но если спросить туриста, который живет в самом центре города, Афины кажутся… идеальными для прогулок.

Такую точку зрения озвучивает международная сеть отелей Accor, составившая рейтинг "лучших городов для отдыха без автомобилей" в Европе. Греческая столица оказалась на первом месте, получив практически максимальную оценку — 99,75 баллов из 100.

При составлении этого рейтинга учитывались несколько факторов: расположение основных достопримечательностей, наличие различных видов общественного транспорта, их стоимость и наличие пешеходных зон в центре города.

Почему Афины оказались на первом месте

По мнению экспертов Accor, Афины могут показаться хаотичными и шумными, но как только ты начинаешь гулять по городу, все становится намного проще и приятнее.

Греческая столица имеет огромное преимущество: большинство главных достопримечательностей расположены в центре города, и расстояния между ними небольшие. Это идеально подходит для пеших прогулок, ведь туристам не нужно использовать автомобили, чтобы добраться от одной достопримечательности к другой. Например, исторический центр города, включая Акрополь, Плаку, Монастираки и Псирри, связан между собой пешеходными маршрутами. Конечно, стоит отметить, что для подъема на Акрополь все-таки может понадобиться использовать транспорт.

К тому же, центр Афин прекрасно приспособлен для прогулок, а наличие метро и трамваев позволяет быстро и удобно перемещаться по городу. Эксперты также подчеркивают, что даже доступ к аэропорту является весьма удобным и примерным для европейских стандартов. Как бы то ни было, по мнению Accor, Афины — это один из самых доступных городов в Европе с точки зрения цен на общественный транспорт, наряду с Софией.

Однако нельзя не отметить некоторые "греческие реалии", такие как узкие тротуары и проблемы с состоянием дорог, о которых в отчете не упоминается. Впрочем, как бы ни было, в любом городе, даже в Афинах, мы все равно много ходим пешком, так что это не является серьёзной преградой для комфортного отдыха.

Города для отпуска без автомобилей

После Афин в рейтинге Accor выделяются еще несколько европейских городов, где путешествия без использования автомобиля могут быть не только удобными, но и приятными:

Мюнхен: немецкий город с "спокойной точностью", где метро, трамваи и S-Bahn обеспечивают отличное сообщение по всему городу. Исторический центр практически полностью отдан пешеходам. Лиссабон: разнообразие транспортных средств, таких как трамваи, канатные дороги и паромы, а также многочисленные смотровые площадки и подъёмы делают Лиссабон городом, в котором транспорт играет важную роль в повседневной жизни. София: столица Болгарии, где можно использовать дешевые билеты на общественный транспорт и легко ориентироваться в компактном центре города. Здесь все удобно и недорого. Гамбург: удобный для пеших прогулок город, где легко добраться до аэропорта, а паромы ежедневно курсируют по рекам.

Замыкают десятку лучших городов Вена, Порту, Мадрид, Цюрих и Лион. Эти города также предлагают отличный опыт передвижения без автомобиля, создавая атмосферу для удобных прогулок и экологически чистых транспортных решений.

Почему Европа — идеальна для пеших прогулок

Одной из причин, по которой европейские города так удобны для прогулок, является их компактность. Большинство европейских городов имеют небольшие исторические центры, что позволяет посетителям легко исследовать их пешком. Кроме того, в последние десятилетия многие города активно инвестируют в улучшение общественного транспорта, а также увеличивают зоны, свободные от автомобилей. От Гента и Копенгагена до Берлина и Турина — каждый из этих городов имеет свои особенности, которые делают их привлекательными для тех, кто предпочитает путешествовать без машины.

Тем не менее, несмотря на не всегда идеальное состояние инфраструктуры в Афинах, город по-прежнему остается прекрасным местом для тех, кто хочет насладиться отдыхом без использования автомобилей. Если рассматривать Афины с точки зрения путешественников, передвигающихся по историческому центру города, это действительно одно из лучших мест для таких прогулок в Европе.

Интересный контекст

Интересно, что в Европе концепция "города без машин" все более набирает популярность. Примером служат такие города, как Париж, Барселона и Амстердам, где активно развиваются пешеходные и велосипедные зоны. Даже в крупных мегаполисах старого континента появляется стремление создавать более комфортные условия для пешеходов и минимизировать воздействие автомобилей на окружающую среду.

Мифы и правда

Вопреки мнению некоторых туристов, что в Афинах невозможно комфортно передвигаться без автомобиля, опыт показывает, что для путешественников, ориентированных на пешие прогулки и общественный транспорт, столица Греции является вполне удобным местом для отдыха.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Развита пешеходная инфраструктура Узкие тротуары в некоторых районах Низкие цены на общественный транспорт Проблемы с состоянием дорог Прямой доступ к основным достопримечательностям Сложности с подъёмами на Акрополь

FAQ

Как выбрать город для отпуска без машины?

Для комфортного отдыха без автомобиля выбирайте города с развитой пешеходной инфраструктурой, хорошим общественным транспортом и доступом к основным достопримечательностям. Сколько стоит проезд на общественном транспорте в Афинах?

Цена на проезд в Афинах одна из самых низких в Европе — всего 1,4 евро за билет на автобус или метро. Что лучше: путешествовать с машиной или без неё?

Если ваш план — наслаждаться историческими центрами и достопримечательностями, путешествие без машины будет более комфортным и доступным.

3 интересных факта о пеших прогулках по городам Европы

В Амстердаме больше велосипедов, чем людей. Париж постепенно расширяет пешеходные зоны, планируя к 2026 году сделать более 60% центра города доступными только для пешеходов. В Генте с 2017 года запрещено движение автомобилей в историческом центре города, что создает идеальные условия для прогулок.

Исторический контекст

Активное развитие городов без автомобилей стало трендом в Европе начиная с конца 20 века. В 1970-х годах в некоторых странах появились первые пешеходные зоны, а в 1990-х городские власти начали реализовывать программы по улучшению экологической ситуации, ограничивая количество автомобилей в центрах крупных городов.