Шаги есть, а пользы нет: почему счётчик на браслете нас обманывает

Каждый, кто пользуется фитнес-браслетом, знает правило: "10 000 шагов в день — и ты здоров". Но новое исследование ставит под сомнение эту простую формулу. Оказалось, что важен не только общий счёт шагов, но и то, как именно вы ходите. И здесь кроется ключ к здоровому сердцу.

Исследование, проведённое на более чем 33 тысячах взрослых участников британского биобанка, показало: распределение шагов в течение дня напрямую связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто совершал длинные, непрерывные прогулки, жили дольше и реже сталкивались с сердечными приступами и инсультами, чем те, кто делал множество коротких перемещений между делами.

"Существует мнение, что медицинские работники рекомендуют проходить 10 000 шагов в день в качестве цели, но это не обязательно", — сказал исследователь общественного здравоохранения Университета Сиднея Мэтью Ахмади.

Почему важна не только активность, но и её ритм

Учёные заметили: даже если общее количество шагов одинаково, польза для сердца разная. Люди, делавшие основную часть своих шагов во время одной-двух длительных прогулок (по 10-15 минут), имели на 4% ниже риск сердечных событий в ближайшие десять лет.

А вот те, кто набирал те же шаги короткими рывками менее 5 минут, имели на 9% выше риск проблем с сердцем.

Эти результаты сохранились даже после учёта других факторов: возраста, пола, индекса массы тела и уровня физической активности. Более того, среди людей, которые в целом ходили меньше 5000 шагов в день, длинные прогулки снижали риск смерти на 85% по сравнению с короткими.

"Простое добавление одной или двух более длительных прогулок в день, каждая из которых длится не менее 10-15 минут в удобном, но стабильном темпе, может иметь значительные преимущества", — добавил Ахмади.

Что показал британский биобанк

В исследовании участвовали мужчины и женщины 40-79 лет без рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В течение недели они носили фитнес-трекеры, фиксировавшие каждый шаг. Анализ данных показал удивительное: тем, кто ходил реже, но дольше, грозила смертность менее 1%, тогда как у любителей коротких прогулок — около 4%.

Авторы подчёркивают: данные наблюдательные, а не экспериментальные. Но масштаб исследования внушителен, и выводы подтверждаются другими работами, где длительные, устойчивые нагрузки ассоциируются с лучшим кровообращением и повышением чувствительности к инсулину.

Кардиологи Фабиан Санчис-Гомар, Карл Лави и Мацей Банах считают, что такие периоды непрерывной ходьбы могут запускать кардиометаболические процессы, усиливающие циркуляцию крови и снижая нагрузку на сердце.

"Еще слишком рано говорить о том, как эти новые результаты должны быть учтены в рекомендациях общественного здравоохранения по физической активности и подсчету шагов", — отметил специалист по прикладной статистике Кевин Макконвей.

Сравнение: короткие и длинные прогулки

Показатель Короткие прогулки (<5 мин) Длинные прогулки (10-15 мин) Риск сердечно-сосудистых событий выше на 9% ниже на 4% Риск смерти около 4% менее 1% Эффективность при низкой активности (<5000 шагов/день) низкая улучшение выживаемости на 85% Основной эффект нерегулярная активность устойчивый кардиометаболический эффект

Как ходить правильно: пошаговые советы

Планируйте прогулку заранее. Не полагайтесь на случайные шаги между делами. Идите в устойчивом темпе. Лучше 15 минут равномерной ходьбы, чем десять рывков по минуте. Используйте таймер или приложение. Фитнес-браслет или телефон помогут следить не только за количеством шагов, но и за длительностью непрерывного движения. Выбирайте подходящую обувь. Кроссовки с амортизирующей подошвой снижают нагрузку на суставы и позвоночник. Добавьте маршруты с рельефом. Лёгкие подъемы или лестницы усиливают эффект для сердца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться "добиванием шагов" у лифта.

Последствие: сердце не получает нужной нагрузки.

Альтернатива: 15-минутная прогулка после обеда.

ограничиваться "добиванием шагов" у лифта. сердце не получает нужной нагрузки. 15-минутная прогулка после обеда. Ошибка: считать, что 10 000 шагов решают всё.

Последствие: переоценка короткой активности.

Альтернатива: 2 длительных сеанса ходьбы в день.

считать, что 10 000 шагов решают всё. переоценка короткой активности. 2 длительных сеанса ходьбы в день. Ошибка: пропускать выходные прогулки.

Последствие: сбой в регулярности.

Альтернатива: короткий поход в парк или торговый центр вместо сидения дома.

А что если ходить меньше, но регулярно?

Если вы не можете позволить себе часовые прогулки, врачи советуют искать компромисс. Даже две 10-минутные прогулки утром и вечером дают измеримый эффект. Главное — непрерывность. Как отмечает спортивный учёный Эммануэль Стаматакис, важно не только сколько, но и как вы ходите.

"Это исследование показывает, что даже люди, которые очень физически неактивны, могут максимизировать пользу для здоровья своего сердца, изменив режим ходьбы, чтобы ходить дольше за раз", — сказал Стаматакис.

Плюсы и минусы длительных прогулок

Плюсы Минусы Улучшают кровообращение и снижают риск инсульта Требуют больше времени Снижают уровень стресса и улучшают сон При плохой погоде могут быть трудны Доступны каждому, не требуют оборудования Не подходят при серьёзных травмах ног Помогают контролировать вес Нужна регулярность для эффекта

FAQ

Как выбрать оптимальную длину прогулки?

Минимум 10-15 минут без остановок. Лучше — 30, если позволяет время.

Что делать, если нет возможности гулять долго?

Ходите чаще по 5-7 минут, постепенно увеличивая время. Цель — непрерывность движения.

Помогают ли прогулки при сидячей работе?

Да, особенно если делать их дважды в день. Они снижают давление и повышают уровень энергии.

Можно ли заменить прогулки другими упражнениями?

Да, но для сердца именно ритмичная ходьба остаётся безопасным и эффективным вариантом.

Мифы и правда

Миф: главное — достичь 10 000 шагов, неважно как.

Правда: структура активности важнее самого числа. Лучше меньше шагов, но в устойчивом темпе.

Миф: короткие прогулки по офису тоже считаются.

Правда: они не дают сердцу нужной нагрузки.

Миф: длительные прогулки нужны только пожилым.

Правда: они полезны в любом возрасте, особенно при сидячем образе жизни.

3 интересных факта