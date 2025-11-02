Шаги есть, а пользы нет: почему счётчик на браслете нас обманывает
Каждый, кто пользуется фитнес-браслетом, знает правило: "10 000 шагов в день — и ты здоров". Но новое исследование ставит под сомнение эту простую формулу. Оказалось, что важен не только общий счёт шагов, но и то, как именно вы ходите. И здесь кроется ключ к здоровому сердцу.
Исследование, проведённое на более чем 33 тысячах взрослых участников британского биобанка, показало: распределение шагов в течение дня напрямую связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто совершал длинные, непрерывные прогулки, жили дольше и реже сталкивались с сердечными приступами и инсультами, чем те, кто делал множество коротких перемещений между делами.
"Существует мнение, что медицинские работники рекомендуют проходить 10 000 шагов в день в качестве цели, но это не обязательно", — сказал исследователь общественного здравоохранения Университета Сиднея Мэтью Ахмади.
Почему важна не только активность, но и её ритм
Учёные заметили: даже если общее количество шагов одинаково, польза для сердца разная. Люди, делавшие основную часть своих шагов во время одной-двух длительных прогулок (по 10-15 минут), имели на 4% ниже риск сердечных событий в ближайшие десять лет.
А вот те, кто набирал те же шаги короткими рывками менее 5 минут, имели на 9% выше риск проблем с сердцем.
Эти результаты сохранились даже после учёта других факторов: возраста, пола, индекса массы тела и уровня физической активности. Более того, среди людей, которые в целом ходили меньше 5000 шагов в день, длинные прогулки снижали риск смерти на 85% по сравнению с короткими.
"Простое добавление одной или двух более длительных прогулок в день, каждая из которых длится не менее 10-15 минут в удобном, но стабильном темпе, может иметь значительные преимущества", — добавил Ахмади.
Что показал британский биобанк
В исследовании участвовали мужчины и женщины 40-79 лет без рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В течение недели они носили фитнес-трекеры, фиксировавшие каждый шаг. Анализ данных показал удивительное: тем, кто ходил реже, но дольше, грозила смертность менее 1%, тогда как у любителей коротких прогулок — около 4%.
Авторы подчёркивают: данные наблюдательные, а не экспериментальные. Но масштаб исследования внушителен, и выводы подтверждаются другими работами, где длительные, устойчивые нагрузки ассоциируются с лучшим кровообращением и повышением чувствительности к инсулину.
Кардиологи Фабиан Санчис-Гомар, Карл Лави и Мацей Банах считают, что такие периоды непрерывной ходьбы могут запускать кардиометаболические процессы, усиливающие циркуляцию крови и снижая нагрузку на сердце.
"Еще слишком рано говорить о том, как эти новые результаты должны быть учтены в рекомендациях общественного здравоохранения по физической активности и подсчету шагов", — отметил специалист по прикладной статистике Кевин Макконвей.
Сравнение: короткие и длинные прогулки
|
Показатель
|
Короткие прогулки (<5 мин)
|
Длинные прогулки (10-15 мин)
|
Риск сердечно-сосудистых событий
|
выше на 9%
|
ниже на 4%
|
Риск смерти
|
около 4%
|
менее 1%
|
Эффективность при низкой активности (<5000 шагов/день)
|
низкая
|
улучшение выживаемости на 85%
|
Основной эффект
|
нерегулярная активность
|
устойчивый кардиометаболический эффект
Как ходить правильно: пошаговые советы
- Планируйте прогулку заранее. Не полагайтесь на случайные шаги между делами.
- Идите в устойчивом темпе. Лучше 15 минут равномерной ходьбы, чем десять рывков по минуте.
- Используйте таймер или приложение. Фитнес-браслет или телефон помогут следить не только за количеством шагов, но и за длительностью непрерывного движения.
- Выбирайте подходящую обувь. Кроссовки с амортизирующей подошвой снижают нагрузку на суставы и позвоночник.
- Добавьте маршруты с рельефом. Лёгкие подъемы или лестницы усиливают эффект для сердца.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: ограничиваться "добиванием шагов" у лифта.
Последствие: сердце не получает нужной нагрузки.
Альтернатива: 15-минутная прогулка после обеда.
- Ошибка: считать, что 10 000 шагов решают всё.
Последствие: переоценка короткой активности.
Альтернатива: 2 длительных сеанса ходьбы в день.
- Ошибка: пропускать выходные прогулки.
Последствие: сбой в регулярности.
Альтернатива: короткий поход в парк или торговый центр вместо сидения дома.
А что если ходить меньше, но регулярно?
Если вы не можете позволить себе часовые прогулки, врачи советуют искать компромисс. Даже две 10-минутные прогулки утром и вечером дают измеримый эффект. Главное — непрерывность. Как отмечает спортивный учёный Эммануэль Стаматакис, важно не только сколько, но и как вы ходите.
"Это исследование показывает, что даже люди, которые очень физически неактивны, могут максимизировать пользу для здоровья своего сердца, изменив режим ходьбы, чтобы ходить дольше за раз", — сказал Стаматакис.
Плюсы и минусы длительных прогулок
|
Плюсы
|
Минусы
|
Улучшают кровообращение и снижают риск инсульта
|
Требуют больше времени
|
Снижают уровень стресса и улучшают сон
|
При плохой погоде могут быть трудны
|
Доступны каждому, не требуют оборудования
|
Не подходят при серьёзных травмах ног
|
Помогают контролировать вес
|
Нужна регулярность для эффекта
FAQ
Как выбрать оптимальную длину прогулки?
Минимум 10-15 минут без остановок. Лучше — 30, если позволяет время.
Что делать, если нет возможности гулять долго?
Ходите чаще по 5-7 минут, постепенно увеличивая время. Цель — непрерывность движения.
Помогают ли прогулки при сидячей работе?
Да, особенно если делать их дважды в день. Они снижают давление и повышают уровень энергии.
Можно ли заменить прогулки другими упражнениями?
Да, но для сердца именно ритмичная ходьба остаётся безопасным и эффективным вариантом.
Мифы и правда
Миф: главное — достичь 10 000 шагов, неважно как.
Правда: структура активности важнее самого числа. Лучше меньше шагов, но в устойчивом темпе.
Миф: короткие прогулки по офису тоже считаются.
Правда: они не дают сердцу нужной нагрузки.
Миф: длительные прогулки нужны только пожилым.
Правда: они полезны в любом возрасте, особенно при сидячем образе жизни.
3 интересных факта
- Один час умеренной ходьбы сжигает около 250 калорий и снижает уровень "плохого" холестерина.
- Люди, гуляющие по 30 минут в день, живут в среднем на 5 лет дольше.
- Исследования показывают, что прогулки на природе снижают уровень кортизола почти вдвое.
