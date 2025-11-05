Если талия шире, чем рост позволяет, сердце в опасности: учёные раскрыли секрет, который спасёт миллионы
Современная медицина всё чаще обращает внимание не только на вес человека, но и на то, как именно этот вес распределён. Новое исследование учёных из Питтсбургского университета показало: ключом к оценке риска заболеваний сердца и сосудов может стать простое соотношение объёма талии к росту. Этот показатель оказался надёжнее привычного индекса массы тела (ИМТ) и способен выявлять скрытые угрозы даже у людей без ожирения.
Новая формула здоровья сердца
Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Regional Health — Americas, основано на анализе данных 2721 взрослого участника масштабного Бразильского лонгитюдного исследования здоровья. Все добровольцы изначально не имели признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные наблюдали за ними более пяти лет, отслеживая показатели массы тела, артериального давления, уровня холестерина и образа жизни.
Результаты оказались неожиданно ясными: чем выше отношение талии к росту, тем выше вероятность проблем с сердцем и сосудами. Причём даже у людей с нормальным ИМТ выявлялись риски, если окружность талии превышала допустимую долю от роста.
"Единственным полностью адекватным предиктором риска оказалось соотношение талии к росту", — подчеркнули исследователи из Питтсбургского университета.
Почему ИМТ больше не достаточен
Индекс массы тела долгое время считался универсальным показателем здоровья. Но он не различает, из чего состоит масса тела - из мышц или жира, и где этот жир расположен. Между тем, именно висцеральный жир, окружающий внутренние органы, представляет главную опасность. Он способствует воспалению сосудов и ускоряет кальцификацию артерий, повышая риск инфаркта и инсульта.
Таким образом, человек с нормальным весом, но с избыточным жиром в области живота может быть в группе риска, даже не подозревая об этом.
Как рассчитать соотношение талии к росту
Формула проста: окружность талии (см) ÷ Рост (см) = показатель.
Если результат превышает 0,5, это сигнал о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. Например, при росте 170 см окружность талии не должна быть больше 85 см.
Интерпретация результатов:
-
меньше 0,5 - низкий риск.
-
0,5-0,6 - умеренный риск, стоит скорректировать питание и физическую активность.
-
более 0,6 - высокий риск патологий сердца и сосудов.
Кого касается предостережение
Учёные отмечают: результаты особенно важны для людей с ИМТ ниже 30, то есть без выраженного ожирения. В этой группе часто встречается скрытый избыток висцерального жира, который не отражается на общем весе, но активно влияет на метаболизм.
"Этот вид жира обволакивает внутренние органы и усиливает кальцификацию коронарных артерий", — говорится в отчёте авторов исследования.
Такие процессы незаметны на ранних этапах, но именно они могут привести к развитию атеросклероза, гипертонии и ишемической болезни сердца.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на ИМТ при оценке здоровья.
-
Последствие: пропуск скрытых факторов риска, связанных с висцеральным жиром.
-
Альтернатива: использовать дополнительный параметр — соотношение талии к росту, позволяющее выявить угрозы на ранней стадии.
Как снизить риск: советы шаг за шагом
-
Измеряйте талию регулярно — хотя бы раз в месяц.
-
Добавьте аэробные нагрузки: ходьба, плавание, бег или велосипед помогают уменьшить висцеральный жир.
-
Следите за рационом: избегайте избыточного сахара и трансжиров, увеличивайте долю овощей и белка.
-
Контролируйте стресс: хроническое напряжение повышает уровень кортизола, который стимулирует накопление жира в области живота.
-
Нормализуйте сон: нехватка сна усиливает аппетит и нарушает обмен веществ.
Плюсы и минусы нового показателя
|Плюсы
|Минусы
|Прост в расчёте, не требует приборов
|Не учитывает распределение жира по телу полностью
|Более точен, чем ИМТ, для оценки кардиориска
|Может варьироваться в зависимости от этнических особенностей
|Подходит для массового скрининга
|Требует регулярных измерений для достоверности
Три интересных факта
-
Исследования в разных странах подтверждают: соотношение талии к росту лучше предсказывает риск инфаркта, чем уровень холестерина.
-
Даже потеря 5 см в талии может снизить вероятность сердечных заболеваний на 10-15%.
-
Этот показатель используют кардиологи в Японии и Южной Корее для профилактических обследований.
FAQ
Как правильно измерить талию?
Измеряйте сантиметром на уровне пупка, стоя прямо и выдыхая. Не втягивайте живот.
Можно ли уменьшить висцеральный жир без строгих диет?
Да. Умеренная физическая активность и рацион с ограничением быстрых углеводов уже через 2-3 месяца дают заметный эффект.
Почему этот показатель лучше ИМТ?
Он отражает распределение жира в теле, а не только общую массу, что делает его более точным индикатором риска.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru