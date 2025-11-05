Если талия шире, чем рост позволяет, сердце в опасности: учёные раскрыли секрет, который спасёт миллионы

Современная медицина всё чаще обращает внимание не только на вес человека, но и на то, как именно этот вес распределён. Новое исследование учёных из Питтсбургского университета показало: ключом к оценке риска заболеваний сердца и сосудов может стать простое соотношение объёма талии к росту. Этот показатель оказался надёжнее привычного индекса массы тела (ИМТ) и способен выявлять скрытые угрозы даже у людей без ожирения.

Новая формула здоровья сердца

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Regional Health — Americas, основано на анализе данных 2721 взрослого участника масштабного Бразильского лонгитюдного исследования здоровья. Все добровольцы изначально не имели признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные наблюдали за ними более пяти лет, отслеживая показатели массы тела, артериального давления, уровня холестерина и образа жизни.

Результаты оказались неожиданно ясными: чем выше отношение талии к росту, тем выше вероятность проблем с сердцем и сосудами. Причём даже у людей с нормальным ИМТ выявлялись риски, если окружность талии превышала допустимую долю от роста.

"Единственным полностью адекватным предиктором риска оказалось соотношение талии к росту", — подчеркнули исследователи из Питтсбургского университета.

Почему ИМТ больше не достаточен

Индекс массы тела долгое время считался универсальным показателем здоровья. Но он не различает, из чего состоит масса тела - из мышц или жира, и где этот жир расположен. Между тем, именно висцеральный жир, окружающий внутренние органы, представляет главную опасность. Он способствует воспалению сосудов и ускоряет кальцификацию артерий, повышая риск инфаркта и инсульта.

Таким образом, человек с нормальным весом, но с избыточным жиром в области живота может быть в группе риска, даже не подозревая об этом.

Как рассчитать соотношение талии к росту

Формула проста: окружность талии (см) ÷ Рост (см) = показатель.

Если результат превышает 0,5, это сигнал о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний. Например, при росте 170 см окружность талии не должна быть больше 85 см.

Интерпретация результатов:

меньше 0,5 - низкий риск.

0,5-0,6 - умеренный риск, стоит скорректировать питание и физическую активность.

более 0,6 - высокий риск патологий сердца и сосудов.

Кого касается предостережение

Учёные отмечают: результаты особенно важны для людей с ИМТ ниже 30, то есть без выраженного ожирения. В этой группе часто встречается скрытый избыток висцерального жира, который не отражается на общем весе, но активно влияет на метаболизм.

"Этот вид жира обволакивает внутренние органы и усиливает кальцификацию коронарных артерий", — говорится в отчёте авторов исследования.

Такие процессы незаметны на ранних этапах, но именно они могут привести к развитию атеросклероза, гипертонии и ишемической болезни сердца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на ИМТ при оценке здоровья.

Последствие: пропуск скрытых факторов риска, связанных с висцеральным жиром.

Альтернатива: использовать дополнительный параметр — соотношение талии к росту, позволяющее выявить угрозы на ранней стадии.

Как снизить риск: советы шаг за шагом

Измеряйте талию регулярно — хотя бы раз в месяц. Добавьте аэробные нагрузки: ходьба, плавание, бег или велосипед помогают уменьшить висцеральный жир. Следите за рационом: избегайте избыточного сахара и трансжиров, увеличивайте долю овощей и белка. Контролируйте стресс: хроническое напряжение повышает уровень кортизола, который стимулирует накопление жира в области живота. Нормализуйте сон: нехватка сна усиливает аппетит и нарушает обмен веществ.

Плюсы и минусы нового показателя

Плюсы Минусы Прост в расчёте, не требует приборов Не учитывает распределение жира по телу полностью Более точен, чем ИМТ, для оценки кардиориска Может варьироваться в зависимости от этнических особенностей Подходит для массового скрининга Требует регулярных измерений для достоверности

Три интересных факта

Исследования в разных странах подтверждают: соотношение талии к росту лучше предсказывает риск инфаркта, чем уровень холестерина. Даже потеря 5 см в талии может снизить вероятность сердечных заболеваний на 10-15%. Этот показатель используют кардиологи в Японии и Южной Корее для профилактических обследований.

FAQ

Как правильно измерить талию?

Измеряйте сантиметром на уровне пупка, стоя прямо и выдыхая. Не втягивайте живот.

Можно ли уменьшить висцеральный жир без строгих диет?

Да. Умеренная физическая активность и рацион с ограничением быстрых углеводов уже через 2-3 месяца дают заметный эффект.

Почему этот показатель лучше ИМТ?

Он отражает распределение жира в теле, а не только общую массу, что делает его более точным индикатором риска.