© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:16

7,6% в плюс: в Ханты-Мансийске пересчитали зарплаты тем, кого обычно забывают

В Югре почти 80 тысяч работников получат повышение зарплат с октября — данные властей

С 1 октября 2025 года в Ханты-Мансийске увеличен фонд оплаты труда сотрудников муниципальных учреждений на 7,6%, сообщили URA. RU в городской администрации. Это решение затронет все категории работников, не попадающих под действие указов президента РФ о повышении заработной платы.

Кого коснулось повышение

"В Ханты-Мансийске принимаются меры по увеличению фондов оплаты труда с 1 октября 2025 года на 7,6 процентов всем категориям работников, которые не предусмотрены указами президента Российской Федерации. Вносятся изменения в соответствующие правовые акты, регулирующие оплату труда работников муниципальных учреждений", — рассказали в мэрии.

Повышение затронуло сферы образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения. По данным властей, в целом по округу такая индексация охватит около 80 тысяч работников.

Зачем проводится индексация

Рост фонда оплаты труда направлен на сохранение кадрового потенциала в социальной сфере и повышение привлекательности муниципальной службы. В мэрии подчеркнули, что корректировка производится в рамках реализации региональной программы по развитию труда и занятости, а также для компенсации инфляционных процессов.

Контекст

Ранее аналогичные меры приняли в других муниципалитетах Югры, включая Нижневартовск, где также пересмотрели систему оплаты труда бюджетников. Власти отмечают, что повышение зарплат — один из приоритетов социально-экономической политики региона.

