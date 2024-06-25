В Харькове во вторник произошли взрывы во время объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил глава города Игорь Терехов через свой канал в мессенджере Telegram.



По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Харьковской области была объявлена в 15.56 по московскому времени.



Мэр Терехов отметил, что в городе слышны звуки взрывов.



Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных Сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после террористического акта киевского режима на Крымском мосту.



Боевые удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военному управлению и связи по всей территории страны.



С того момента воздушная тревога в украинских областях, иногда охватывающая весь государство, объявляется каждый день.



По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские военные не направляют удары по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе столкновений с Вооруженными Силами Украины.

Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) ﻿