В жилом доме на улице Артема в башкирском Стерлитамаке случился взрыв бытового газа при ремонтных работах. Об этом информировала администрация города в Telegram-канале.
В пол-одиннадцатого министерству, которое занимается вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщили о взрыве. Причиной тому стало несоблюдение при ремонтных работах правил использования газа, который применяется в быту для отопления, подогрева воды, приготовления пищи и других бытовых нужд. Как стало известно, при этой аварии были ранены порядка семи граждан. В их число вошли и двое несовершеннолетних. Один гражданин погиб.
На месте происшествия организовали временный орган оперативного управления, управляющим которого назначили главу администрации города Рустема Газизова. Также на месте действуют АСС, технические средства для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, а также участвуют сотрудники экстренной круглосуточной медицинской помощи.
В социальных сетях размещают кадры аварии с бытовым газом, на которых видно, как из-за взрыва выбило окна.
На данный момент устанавливаются детали происшествия.
Фото: Ilya Plekhanov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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