Бывший следователь Марат Тамбиев, которого уличили в самой крупной взятке биткоинами, не имеет возможности заплатить денежные средства своему адвокату. Об этом информировал защитник в Балашихинском городском суде Игорь Копенкин.
Уже долгое время у Марата Тамбиева нет доступа к своим денежным средствам по причине меры процессуального принуждения, заключающейся в запрете владельцу собственности управлять или применять его, а также в изъятии этой собственности и передаче её на содержание. Возможность пригласить другого защитника на данное дело у него отсутствует. Игорь Коменкин утверждает, что для качественной защиты помощи одного специалиста будет мало.
Позже высказывания защитника, который бесплатно помогает Тамбиеву, были подтверждены и самим обвиняемым.
Из-за возникших трудностей Тамбиев и работник, нацеленный на оказание качественной юридической поддержке физическому лицу, попросили суд сделать возможным участие в деле жены обвиняемого. Однако орган государственной власти, осуществляющий правосудие, отказал в просьбе по причине несоответствия девушки требованиям защиты, а также из-за отсутствия аргументов, почему она должна участвовать в деле. Как сообщается, его жена на данный момент только находится в процессе обучения и не является таким же квалифицированным работник, который, итак, уже имеется у обвиняемого.
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