Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.
Эту информацию передали в ТАСС из Басманного суда Москвы, который принял решение об аресте Мартиросяна.
По словам представителей суда, в апелляционной жалобе Мартиросяна Л. А. было оспорено решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года.
Фото: www.flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)
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