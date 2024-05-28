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Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:31

Взяткодатель главного кадровика МО обжаловал решение суда

Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.

Эту информацию передали в ТАСС из Басманного суда Москвы, который принял решение об аресте Мартиросяна.

По словам представителей суда, в апелляционной жалобе Мартиросяна Л. А. было оспорено решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года.

Фото: www.flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (it is in the public domain)﻿

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