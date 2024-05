Защита предполагаемого взяткодателя по уголовному делу начальника Основного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова Левы Мартиросяна подала апелляцию против его содержания под стражей.



Эту информацию передали в ТАСС из Басманного суда Москвы, который принял решение об аресте Мартиросяна.



По словам представителей суда, в апелляционной жалобе Мартиросяна Л. А. было оспорено решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года.

