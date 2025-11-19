Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
ЭВС2-03 Сапсан
ЭВС2-03 Сапсан
© commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:52

Россия на скорости 360 км/ч: как ВСМ сотрут расстояния и перепишут карту логистики страны

Зампред Савельев: Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом сократит путь до 2,5 ч

Россия готовится к запуску сети высокоскоростных магистралей, которые должны изменить транспортную карту страны к 2045 году. Как отметили участники Российской транспортной недели, первая ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом заработает уже в 2028-м, сократив время в пути до 2,5 часа при интервальном движении каждые 15 минут.

Зампред правительства РФ Виталий Савельев назвал проект одним из самых высокотехнологичных и значимых для мобильности граждан.

«Проект знаковый, и особенно важно, что Владимир Путин утвердил строительство пять высокоскоростных магистралей. Мы вступает в эру ВСМ, где крейсерская скорость состава равно 360 километров в час», - рассказал Савельев на выступлении.

Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что ВСМ строится полностью на российских технологиях и станет шагом к технологическому суверенитету.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, выделенные скоростные пути снизят нагрузку на действующие железные дороги и частично заменят авиационные перевозки. ВСМ также дадут возможность жить в одном регионе, а работать — в другом: на маршруте между столицами запланировано 14 остановок.

«Нет ничего дороже и важнее времени. Сейчас многие «Сапсаны» загружены на 100%. Но по одним и тем же путям мы возим пассажирские и грузовые поезда, и включение ВСМ, которые идут по своим путям, позволят сократить загрузку пассажирских поездов и освободить пути», – объяснил Белозеров на панельной дискуссии.

Всего предусмотрено пять направлений высокоскоростного сообщения: в Санкт-Петербург, Минск, Адлер, Рязань и Екатеринбург.

