Туя в саду
Туя в саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 21:23

Выбирала место для туй в саду — и теперь они растут, не мешая другим растениям

Туи требуют солнечного света для оптимального роста и декоративности — Сад и огород

Туи — это одни из самых популярных хвойных растений, часто используемых для создания живых изгородей и украшения садов и участков. Эти деревья благодаря своей универсальной форме и зелёной листве являются любимым выбором среди ландшафтных дизайнеров. Однако, чтобы туи росли здоровыми и красивыми, необходимо учитывать их специфические потребности и особенности соседства с другими растениями. Об этом пишет Сад и огород.

Что нужно туям для оптимального роста

Освещение

Туи предпочитают солнечные места или лёгкую полутень. В тени эти растения плохо развиваются, их внешний вид становится менее привлекательным, а декоративные качества снижаются. Лучше всего туи растут на открытых участках, где они могут получать достаточно солнечного света в течение дня.

Условия почвы

Туи требуют особого внимания к составу почвы. Эти деревья предпочитают кислые или слабокислые грунты. Если почва на участке слишком щелочная, это может негативно сказаться на их росте и здоровье. Поэтому при посадке туй важно контролировать кислотность почвы и, при необходимости, корректировать её состав.

Пересадки

Туи плохо переносят пересадку, поэтому важно заранее выбрать для них постоянное место. Эти растения имеют сильную корневую систему, и при перемещении они могут испытывать стресс, что замедлит их рост. Лучше всего сразу подобрать подходящий участок, чтобы избежать пересадок в дальнейшем.

Какие растения не стоит сажать рядом с туями

Туи не уживаются с растениями, предпочитающими щелочную почву. Попытка изменить кислотность почвы для того, чтобы угодить обоим видам растений, может повредить туям и снизить их декоративность. Исключение составляют растения, выращиваемые в контейнерах или вазонах, для которых можно создать отдельные условия.

Некоторые растения являются нежелательными соседями для туй, поскольку их потребности в грунте не совпадают:

  1. Декоративные растения: фиалки, самшит, лаванда, каменная роза, гвоздика, колокольчики, герань.

  2. Плодовые и овощные культуры: огурцы, тыква, капуста, клубника, фасоль.

Кроме того, туи могут оказать отрицательное влияние на урожайность соседних плодовых растений. Это связано с тем, что хвойные деревья выделяют вещества, которые могут снизить плодородие почвы и затруднить развитие других культур.

Рекомендации по размещению туй на участке

Чтобы избежать проблем с соседями и обеспечить туям комфортные условия для роста, опытные садоводы рекомендуют соблюдать расстояние при посадке. Минимальное расстояние между туями и соседними растениями должно составлять 5-6 метров. Это позволяет избежать конкуренции за воду и питательные вещества и обеспечивает растению достаточно пространства для нормального развития.

Следуя этим простым рекомендациям, можно обеспечить туям оптимальные условия для роста, а также создать гармоничный ландшафт, где все растения будут развиваться без ущерба для друг друга.

