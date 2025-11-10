Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Реалистичный спинозавр у воды
Реалистичный спинозавр у воды
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 5:34

Вы не поверите, что помогло динозаврам стать гигантами: неожиданный секрет раскрыт

Воздушные мешки позволили динозаврам достичь гигантских размеров — Тито Аурелиано из Пенсильванского университета

Недавнее открытие в Бразилии дает новый взгляд на эволюцию динозавров и объясняет, как они смогли достичь колоссальных размеров. Образец динозавра Macrocollum itaquii, найденный в штате Риу-Гранди-ду-Сул, помогает учёным понять, как динозавры, начав с небольших форм, в конечном итоге эволюционировали в гигантов, таких как брахиозавры и тираннозавры.

Воздушные мешки: ключ к гигантизму динозавров

Macrocollum itaquii - это первый динозавр, у которого были обнаружены воздушные мешки, структуры, помогающие поддерживать температуру тела и эффективно усваивать кислород. Эти костные полости встречаются и у современных птиц, и играют важную роль в адаптации организма к большим размерам. Воздушные мешки помогают сделать кости менее плотными и дают возможность организму увеличить свою массу без ущерба для мобильности.

"Воздушные мешки делали их кости менее плотными, что позволяло динозаврам вырасти до более чем 30 метров в длину", — отметил ведущий автор исследования Тито Аурелиано.

Древний динозавр M. itaquii был самым крупным динозавром своего времени, его длина достигала 3 метров, что значительно больше, чем у других динозавров того периода. Это открытие помогает учёным проследить, как эволюция воздушных мешков помогла динозаврам адаптироваться к переменам в климате и обеспечила их рост в гигантские размеры.

Сравнение эволюции воздушных мешков у динозавров и птиц

Динозавры Современные птицы
Воздушные мешки появились раньше, чем считалось. Они помогали регулировать температуру и облегчали структуру тела. Птицы используют воздушные мешки для повышения дыхательной эффективности и лёгкости.
Эволюция воздушных мешков у динозавров была сложной и нелинейной. Птицы сохранили более эффективную структуру воздушных мешков, которая приспособлена для полёта.
У динозавров воздушные мешки развивались, начиная с шейного отдела, что отличается от процесса у птиц. У птиц воздушные мешки проходят от шеи до хвоста, обеспечивая лёгкость и повышенную эффективность дыхания.

Роль воздушных мешков в росте динозавров

Воздушные мешки позволили динозаврам эффективно использовать кислород, что сыграло ключевую роль в их росте. С помощью этих структур они могли сохранять достаточное количество кислорода для питания растущих тканей, что стало важным фактором, позволяющим динозаврам достичь гигантских размеров. Это открытие значительно меняет наше представление о том, как эволюционировали крупные динозавры, такие как тираннозавр или брахиозавр.

"Это был один из первых динозавров, ходивших по Земле в триасовый период. Адаптация в виде воздушных мешков позволила ему расти и выживать в условиях климата того периода", — сказала руководитель проекта Фрезия Рикарди-Бранко.

Протокамераты: новый тип ткани у динозавров

Кроме того, исследователи обнаружили у M. itaquii уникальную структуру воздушных мешков, которую они предложили назвать протокамератами. Эти структуры представляют собой промежуточную ткань между каменистыми и камерозными тканями, что указывает на этапы эволюции воздушных мешков у динозавров. Это открытие ставит под сомнение старые гипотезы и открывает новые пути для понимания эволюции этих уникальных структур.

Нелинейная эволюция воздушных мешков

Учёные пришли к выводу, что эволюция воздушных мешков у динозавров не была линейной. Это был многослойный процесс, в ходе которого система воздушных мешков развивалась поэтапно. Динозавры начали с примитивных структур, которые со временем стали сложнее и эффективнее, обеспечивая выживание животных в меняющихся климатических условиях.

"Как будто эволюция проводила различные эксперименты, пока не пришла к окончательной системе, в которой воздушные мешки проходят от шейного отдела до хвоста", — отметил Тито Аурелиано.

Это открытие помогает учёным понять, как необычные адаптации динозавров помогли им выжить в условиях древней Земли и достигнуть тех гигантских размеров, которые поражают воображение.

Советы шаг за шагом — как учёные исследуют эволюцию

  1. Сбор образцов. Учёные находят хорошо сохранившиеся останки динозавров, чтобы исследовать их анатомию.

  2. Микроскопия и сканирование. Используют современные методы для анализа костной структуры и внутренних органов, включая воздушные мешки.

  3. Сравнение с современными животными. Исследуют аналогичные структуры у птиц и рептилий для лучшего понимания функции воздушных мешков.

  4. Моделирование эволюции. Реконструируют развитие воздушных мешков, чтобы понять, как они влияли на размеры и выживаемость динозавров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать роль воздушных мешков в эволюции динозавров.
    Последствие: упрощённое понимание механизма их роста.
    Альтернатива: учитывать воздушные мешки как ключевую адаптацию для роста и выживания.

  2. Ошибка: считать, что воздушные мешки развивались линейно.
    Последствие: неправильное понимание механизма их появления.
    Альтернатива: рассматривать эволюцию воздушных мешков как сложный и многослойный процесс.

  3. Ошибка: не учитывать роль изменения климата в эволюции.
    Последствие: недооценка влияния внешних факторов на эволюцию динозавров.
    Альтернатива: анализировать эволюцию воздушных мешков с учётом климатических изменений.

А что если…

  1. Если воздушные мешки могли быть у других динозавров?
    Это откроет новые перспективы для понимания эволюции гигантских динозавров.

  2. Если бы динозавры не развили воздушные мешки?
    Их рост был бы ограничен, и они не смогли бы достичь гигантских размеров.

  3. Если бы воздушные мешки появились позднее в эволюции?
    Это могло бы замедлить рост динозавров и изменить их выживаемость в различных климатах.

FAQ

Что такое воздушные мешки у динозавров?
Это костные полости, которые помогали динозаврам эффективно использовать кислород и поддерживать оптимальную температуру тела.

Как это открытие влияет на понимание эволюции?
Оно демонстрирует, что развитие воздушных мешков у динозавров было важным шагом в их адаптации и росте.

Какие динозавры имели воздушные мешки?
Первым динозавром с воздушными мешками был Macrocollum itaquii, найденный в Бразилии.

Мифы и правда

  1. Миф: воздушные мешки были только у птиц.
    Правда: воздушные мешки развились у динозавров намного раньше, чем у птиц.

  2. Миф: динозавры достигали гигантских размеров благодаря исключительно большим мышцам.
    Правда: ключевую роль сыграли адаптации, такие как воздушные мешки, позволяющие поддерживать стабильность тела.

  3. Миф: динозавры не адаптировались к климатическим изменениям.
    Правда: их эволюция была тесно связана с изменениями климата и внешними условиями.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Плюсы Минусы
Помогает объяснить гигантизм динозавров Требует дополнительных доказательств для других видов
Открывает новые пути для исследований Некоторые аспекты остаются неопределёнными
Объясняет адаптацию к климатическим изменениям Требует пересмотра старых гипотез эволюции

Исторический контекст

Идея, что воздушные мешки были важной эволюционной адаптацией, начала развиваться в 1960-х годах с первых исследований птиц и их анатомии. Однако только последние открытия, такие как находка Macrocollum itaquii, дают научное подтверждение этой теории для динозавров.

Три интересных факта

  1. Воздушные мешки у динозавров помогали не только в дыхании, но и в поддержании равновесия.

  2. Они также играли важную роль в терморегуляции, помогая динозаврам справляться с высокими температурами.

  3. В некоторых динозавровых видах воздушные мешки распространились по всему телу, обеспечивая огромный объём для дыхания и роста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

МФТИ: следы бактерии пневмонии найдены в останках бронзового века под Ярославлем вчера в 22:39
Люди жили со скотом — и платили здоровьем: как бактерии пневмонии перешли от коров к людям

Учёные обнаружили в Ярославской области следы древней бактерии, вызывавшей пневмонию и менингит, — её возраст более четырёх тысяч лет.

Читать полностью » Ларссон: в Швеции обнаружены погребения с лошадьми эпохи викингов вчера в 22:36
Викинги разрываются на части: археологи нашли кремационные костры, которые горели ярче солнца

Во время подготовки к строительству трассы в Швеции археологи нашли следы древних обрядов викингов — с огнями, лошадьми и мечами, вбитым в землю.

Читать полностью » The Conversation: люди правильно распознают стресс у кошек только в 48,7% случаев вчера в 21:33
Кошки шипят и царапаются, а вы думаете, что это игра: шокирующая правда, что ваш питомец пытается сказать

Учёные выяснили, что даже любящие хозяева редко понимают, когда кошка нервничает. Как распознать стресс у питомца и избежать укусов?

Читать полностью » Эллери: техносигнатуры на Луне могут указывать на присутствие инопланетных зондов вчера в 21:29
Пришельцы оставили нам дары на Луне: технологические артефакты, спрятанные среди металлов

Учёные полагают, что инопланетные зонды могут скрываться прямо в Солнечной системе. Что, если следы древней цивилизации лежат под лунной пылью?

Читать полностью » Хруст: черепаха Manouria morla жила в болотах Чехии 20 млн лет назад вчера в 20:25
Если бы черепахи могли путешествовать во времени, эта удивила бы всех: болота Чехии скрывали тайну

Учёные нашли в Чехии древний вид черепах, который изменил представление о происхождении рода Manouria и показал, что его корни уходят в Европу.

Читать полностью » JCP: данные STARD показывают слабую эффективность комбинаций антидепрессантов вчера в 20:22
То, что врачи прописывали годами, не работает: почему смена препаратов — пустая трата времени

Новое исследование поставило под сомнение эффективность популярных схем лечения депрессии, пересмотрев результаты крупнейшего проекта начала 2000-х.

Читать полностью » Ёсикава: актиния Paracalliactis tsukisome создаёт жилища для раков-отшельников на глубине 200-500 м вчера в 19:49
В Тихом океане открыли актинию-строителя: она прикрепляется к крабу и расширяет его дом, пока он растёт

Учёные открыли новый вид актинии, который строит раковину для рака-отшельника и живёт с ним в идеальном симбиозе на глубине океана.

Читать полностью » Шуботц: липиды подтверждают древнюю микробную экосистему в Марианской предгорной дуге вчера в 19:45
Если бы камни могли дышать — они бы завидовали этим микробам в океанских глубинах

Учёные нашли следы жизни в холодных минерализованных породах Марианской предгорной дуги — возможно, в таких условиях когда-то зародилась жизнь на Земле.

Читать полностью »

Новости
Еда
Срочный секрет: варю кальмары ровно 2 минуты — и салат с помидорами получается нежнее сливочного масла
УрФО
Челябинск обогнал Новосибирск в конкурсе за статус культурной столицы России 2027 года
Наука
Возраст счастья и благополучия человека определили учёные из Европы — Сюзанна Бюккер
Дом
Как избежать проблем с посудомоечной машиной: правильная загрузка для чистой посуды
Садоводство
Положила каладиумы в подвал — утром увидела, что произошло с луковицами
Авто и мото
Автоэксперт Касьяненко: шипованные шины должны быть установлены на всех четырёх колёсах
Садоводство
Не знала, что эти растения очищают воздух даже в тени — теперь держу их на каждом подоконнике
Красота и здоровье
Врач Ибрагим Бабаев: курение и контакт с асбестом многократно повышают риск рака лёгких
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet