Легендарный VW Bulli вернулся на дороги — теперь это электромобиль в винтажном кузове

Оригинальный VW Bulli возвращается на немецкие дороги не как музейный экспонат, а как современный электромобиль в винтажной оболочке. В основе проекта — редкий T1 в версии Samba 1966 года, который полностью восстановили и затем технически "перепрошили" под новые стандарты. Получился электромод: классика, сохранившая характер, но получившая другую силовую установку. Об этом сообщает InsideEVs. de.

Где покажут обновлённый Bulli и почему это важно

Традиционным стартом сезона для любителей ретроавто уже много лет считается Bremen Classic Motorshow: туда приезжают коллекционеры, реставраторы и поклонники исторической техники. На выставке в конце января — начале февраля 2026 года подразделение VW Commercial Vehicles планирует представить e-Bulli — электрическую версию самого первого "Булли", построенную на базе T1. За отправную точку взяли именно Samba 1966 года, а это означает максимум внимания к деталям и узнаваемому силуэту.

Сам подход показателен: спрос на классические машины растёт, но всё чаще владельцы хотят ездить на них регулярно, не жертвуя удобством и предсказуемостью в городе. Электрификация в таком случае становится способом продлить "дорожную жизнь" редкой модели, особенно там, где к технике предъявляют всё более жёсткие требования.

Техника: что изменилось под кузовом

После перестройки Samba получила современные электрические компоненты из ассортимента VW. Электромотор развивает 61 кВт и 212 Нм — показатели сопоставимы с e-Up в версии 2020 года. Для сравнения, у оригинального оппозитного двигателя было 32 кВт (44 л. с.), то есть прирост мощности — почти двукратный.

Энергию хранит батарея ёмкостью 58 кВт·ч, а зарядка возможна мощностью до 100 кВт. Отмечают, что по набору параметров это может напоминать раннюю конфигурацию ID.3 Pro, хотя напрямую модель не подтверждается. Под возросшие возможности доработали шасси и тормоза — без этого "новая" динамика выглядела бы чужеродно для конструкции 1960-х.

Дизайн и салон: верность стилю с одной спорной деталью

Внешне e-Bulli старается держаться ближе к истокам: двухцветная схема осталась, но сочетание оранжевого с матовыми "песочными" акцентами — уже работа современной команды. Появились светодиодные фары, и из-за прозрачной крышки они заметно отличаются от оптики оригинала с характерными линзами. При этом некоторые исторические элементы воспринимаются естественно: например, указатели поворота были обязательны ещё с 1960 года, так что это не "чужая" дань моде.

В салоне сохранены тонкий руль с почти вертикальной колонкой и круглая приборная панель — теперь с отображением запаса хода. Даже радио оставили в стилистике эпохи, пусть и с цифровым дисплеем.

Главная дискуссионная точка — селектор "электронной коробки" от e-Up: его разместили на центральной консоли и выделили оранжевой кожей. Интерьер в целом продолжает двухцветную тему кузова, добавлен деревянный пол, но именно современный рычаг, по мнению автора, выбивается из тщательно собранной ретро-атмосферы.