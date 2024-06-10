По предварительной оценке, федеральный бюджет России в январе-мае 2024 года был исполнен с дефицитом в размере 983 миллиардов рублей, что составляет 0,5% от ВВП. Эта информация содержится в пресс-релизе Министерства финансов.
В настоящее время в Государственной Думе рассматриваются поправки к закону о бюджете на текущий год, которые уже предусматривают дефицит в размере 2,12 триллиона рублей, что эквивалентно 1,1% от ВВП.
Согласно уточнённым данным Казначейства, в период с января по апрель дефицит составил 3,963 триллиона рублей. Прогноз по дефициту бюджета за этот период был на уровне 1,484 триллиона рублей, или 0,8% от ВВП.
В январе-мае прошлого года дефицит бюджета составил 3,03 триллиона рублей, что равно 1,8% от ВВП. За пять месяцев текущего года доходы бюджета составили 14,289 триллиона рублей, что на 45,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Расходы составили 15,272 триллиона рублей, превысив уровень предыдущего года на 18,9%.
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