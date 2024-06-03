Извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай два года назад навсегда изменил климат Земли в худшую сторону. Анализировали и сделали открытым для общества произошедшее в Тихом океане учёные из Университета Нового Южного Уэльса. Результаты можно увидеть в научном журнале Journal of Climate.

Проведённые исследования экспертов выявило, что больше всего от взрыва в 2022 году пострадает климат зимы. К тому же уже можно наблюдать изменения стандартной погоды для лета. В этом году оно ожидается более влажным, чем обычно. Учёные сообщают, что такая непривычная погода связана именно с подводным вулканом, взорвавшимся в южной части Тихого океана.

Большие последствия, распространяемые на территорию всей Земли, объясняются тем, что взрыв произошёл под водой. Это явление вызвано выброс огромного количества пара. Как сообщают учёные, этот объём составляет примерно 150 миллионов тонн морской воды. Ко всему прочему пар распространился и на стратосферу в пределе 40 километров. Это вызвало огромную проблему для озонового слоя, который деформируется под воздействием этого выброса. К тому же пар трансформируется в парниковый газ.

Учёные объяснили, что взрыв вулкана Тонга был настолько масштабным, что он стал самым большим бедствием для Земли. К этому они добавили, что пока до сих пор неизвестно, как повлияет эта ситуация на будущее нашего климата. Они поделились информацией, что технически смоделировали ситуацию, произошедшую в Тихом океане, чтобы понять, что ожидать от этой катастрофы через несколько лет.

По результат исследования учёные заявили, что в ближайшее время общество должно ожидать большие скачки температуры. Около места извержения зимы станут более холодными, чем раньше. В определённых местах, наоборот, будет потепление.

Фото: public domain / James B. Garvin, Daniel Slayback, Christine Giguere, James J. Frawley, Ghassem Asrar, Karen Andersen, Vicki Ferrini (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)