ипотека
ипотека
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:34

Финансовая перестройка: как изменение условий кредитования заставило россиян выбирать вторичку

Весенние месяцы традиционно оживляют рынок недвижимости: покупатели, уставшие от зимнего затишья, начинают активно рассматривать варианты для переезда, пока цены не разогрелись окончательно. В текущем году эта активность подкреплена новыми финансовыми возможностями. По данным платформы "Авито Недвижимость", спрос на покупку жилья с привлечением заемных средств за последние двенадцать месяцев подскочил на 28%. Интересно наблюдать, как меняется поведение людей при выборе между новостройкой и "вторичкой", когда ставки перестают быть запредельными, а возможность совершить грамотный ремонт становится чуть более осязаемой.

"При выборе жилья на вторичном рынке покупатели всё чаще обращают внимание на состояние коммуникаций и планировку. Важно понимать, что каждый объект требует индивидуального подхода при оценке вложений. Если вы планируете обустройство пространства, с самого начала стоит избегать лишних трат на некачественные материалы или непродуманные решения в интерьере. Уделяйте внимание скрытым дефектам, которые могут всплыть после заселения".

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Вторичный рынок выходит на первый план

Активность покупателей на рынке готового жилья заметно выросла — доля сделок с использованием кредитных средств увеличилась в полтора раза, достигнув 32%. Если в прошлом году многие опасались связываться с "вторичкой" из-за высоких ставок, то сегодня сегмент демонстрирует устойчивость. Люди стали чаще искать готовые квартиры, где не нужно ждать окончания строительства — важно лишь правильно организовать быт и спрятать лишние провода от старых владельцев.

Статистика подтверждает февральский всплеск: число заявок на покупку готовых квартир увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель стал пиковым с сентября 2024 года, что указывает на изменение настроений потенциальных заемщиков. Рынок "вторички" перестал быть аутсайдером в ипотечной гонке, составив серьезную конкуренцию строящимся объектам.

Математика доступности и ипотечные тренды

Ситуация с новостройками выглядит иначе: там доля ипотечных сделок в феврале просела на 10 процентных пунктов, остановившись на отметке 70%. Эксперты связывают это перераспределение с корректировками в ипотечных программах. Покупатели внимательнее считают эффективность, стараясь не доводить квартиру до состояния, когда приходится чинить бытовую технику или переделывать интерьер уже через год из-за банальной экономии на качестве на этапе покупки.

Снижение ключевых ставок — с 28% до 16,9% — стало главным драйвером доступности. Для заемщика это означает смягчение требований банков к доходу. Артур Ахметов, руководитель профильного направления в "Авито", привел пример: при кредите в 5 млн рублей на 30 лет ежемесячный платеж сократился с 117 тыс. до 71 тыс. рублей, что существенно облегчает нагрузку на семейный бюджет.

География спроса: столицы против регионов

Тренды в регионах повторяют общероссийскую картину, хотя цифры разнятся. В Новой Москве доля покупателей новостроек в ипотеку достигает 83%, в то время как в пределах МКАД она чуть ниже — 58%. Это лишний раз напоминает, что при поиске жилья важно учитывать локацию, будь то новостройка или объект, требующий обновления, где даже ржавчина на сантехнике не должна становиться проблемой, если знать методы борьбы с ней.

В Петербурге и области показатели также демонстрируют охлаждение интереса к "первичке" в кредит, снизившись до 64% и 71% соответственно. Общий поток заявок, тем не менее, продолжает расти за счет вторичного сектора. Покупатели стали более прагматичными: они стремятся избегать ошибок в ремонте и выборе места жительства, ориентируясь на текущие доходы и реальную стоимость владения имуществом, а не только на красивые маркетинговые обещания.

"Строительство собственного жилья или капитальный ремонт старой квартиры требуют чёткого плана. Постоянно вижу, как люди теряют бюджет из-за спешки или пренебрежения простыми правилами эксплуатации техники. Всегда советую следить даже за тем, как вы обслуживаете бытовые приборы, чтобы не тратить лишние суммы на починку спустя полгода после въезда".

Строитель Михаил Волков

Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

