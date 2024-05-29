Экономика России, вероятно, будет находиться под влиянием двузначной ключевой ставки в течение длительного времени, по словам главного заместителя ВТБ Дмитрия Пьянова.



В текущей обстановке целесообразно увеличить ставку до 17-18%, что способствует укреплению инфляционных ожиданий.



В условиях сложной операционной среды и высоких процентных ставок, оказывающих давление на чистую процентную маржу, группа превышает свои финансовые планы. В апреле группа ВТБ получила 81 млрд рублей, а за первые 4 месяца — 203,4 млрд рублей.

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