Экономика России, вероятно, будет находиться под влиянием двузначной ключевой ставки в течение длительного времени, по словам главного заместителя ВТБ Дмитрия Пьянова.
В текущей обстановке целесообразно увеличить ставку до 17-18%, что способствует укреплению инфляционных ожиданий.
В условиях сложной операционной среды и высоких процентных ставок, оказывающих давление на чистую процентную маржу, группа превышает свои финансовые планы. В апреле группа ВТБ получила 81 млрд рублей, а за первые 4 месяца — 203,4 млрд рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Россия предложила Белоруссии постройку космической станции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предложил присоединиться к строительству космической станции, и Минск обещал обдумать эту идею.
МИД Белоруссии: Нас пытаются втянуть в украинский конфликт
Глава Министерства Иностранных Дел Белоруссии Сергей Алейник отметил, что определенные государства стремятся вовлечь Минск в украинский конфликт.
Биолог Фридман: стрептококковые инфекции не вызовут массовых эпидемий
Кандидат биологических наук и ведущий сотрудник Института общей генетики РАН Марина Фридман в беседе с NewsInfo. Ru подчеркнула широкую природу стрептококковых инфекций, которые сейчас распространяются в Востойной Азии.
Супруга депутата Новосибирска назвала город "Мухосранском"
Вокруг супруги депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова возник скандал. В телеграм-канале "Любить Новосибирск" появилась критика поведения Марии Тарасовой в социальной сети, а также отрицательная оценка деятельности ее сына.