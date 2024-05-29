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В ВТБ заявили о целесообразности поднятия ставки до 17-18%
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:37

В ВТБ заявили о целесообразности поднятия ставки до 17-18%

Экономика России, вероятно, будет находиться под влиянием двузначной ключевой ставки в течение длительного времени, по словам главного заместителя ВТБ Дмитрия Пьянова.

В текущей обстановке целесообразно увеличить ставку до 17-18%, что способствует укреплению инфляционных ожиданий.

В условиях сложной операционной среды и высоких процентных ставок, оказывающих давление на чистую процентную маржу, группа превышает свои финансовые планы. В апреле группа ВТБ получила 81 млрд рублей, а за первые 4 месяца — 203,4 млрд рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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