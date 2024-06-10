Украинский солдат сконструировал небольшой плот из пластиковых бутылок и, заранее сообщив русским бойцам о своём скором бегстве через виртуального помощника, переплыл Днепр. О произошедшем рассказали РИА Новости источники в силовых структурах Российской Федерации.
Солдат ВСУ соорудил маленьких плот из бутылок, после чего перебрался через одну из крупнейших водных артерий Европы — Днепр. До этого мужчина связался с бойцами со стороны Российской Федерации по программе-собеседнику и предупредил, что намерен податься в бегство. План переплава организовывался в течение 3 месяцев, после чего он сдался в плен.
По словам сбежавшего от ВСУ солдата, их команду собирались отправить в Харьковскую область. По этой причине мужчина и решил убежать.
Несколько недель назад украинский солдат Максим Лихачёв сдался в плен русским солдатам. Бежать он решил, задействовав советский средний танк Т-64, принятый на вооружение в 1966 году Армией СССР. Так же, как и переплывший реку солдат, Максим Лихачёв уведомил военнослужащих Российской Федерации. Для украинцев его поступок выглядел как отправление на задание, поэтому его и не заподозрили.
Фото: Flickr / The U. S. Army (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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