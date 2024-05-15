Группировка ВСУ на востоке Часов Яра находится в оперативном окружении российских сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.
По словам источника, группировка ВСУ, находящаяся в восточной части Часов Яра, оказалась в оперативном окружении силами ВС РФ. Территория находится под полным огневым контролем.
Кроме этого, источник подтверждает, что ВСУ несут большие потери на данном участке фронта.
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
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