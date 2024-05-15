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ВС РФ добились окружения ВСУ в Часов Яре
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:08

ВС РФ добились окружения ВСУ в Часов Яре

Группировка ВСУ на востоке Часов Яра находится в оперативном окружении российских сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

По словам источника, группировка ВСУ, находящаяся в восточной части Часов Яра, оказалась в оперативном окружении силами ВС РФ. Территория находится под полным огневым контролем.

Кроме этого, источник подтверждает, что ВСУ несут большие потери на данном участке фронта.

Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)

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