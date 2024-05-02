Украинские военные отступают с поля боя на нескольких участках фронта, высказал мнение бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер в видеоинтервью для Youtube-канала Judging Freedom.
Эксперт подчеркивает, что на некоторых участках передовой украинские военные просто бросают свое вооружение и убегают, другие сдавались в плен, а те, кто остаются, погибают.
Согласно высказыванию бывшего военного, украинские военные практически не в состоянии эффективно сражаться. Кроме того, у них не хватает необходимого вооружения, пояснил Риттер."
Риттер заявил, что уже нет высококвалифицированных украинских военных — некоторые погибли, другие ранены или находятся в плену.
Систематизируя, он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины состоят из плохо подготовленных и не мотивированных солдат.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские военные потеряли почти 500 000 человек.
Он подчеркнул, что в настоящее время российские войска диктуют условия на всей линии соприкосновения, продолжая вытеснять противника. Шойгу напомнил, что российские военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в Донецкой народной республике, увеличивают зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
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