Украинские военные попали в ловушку под Часовым Яром, предположил британский специалист Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.



Согласно его высказываниям, поступают сообщения о том, что украинские военные находятся в ловушке в районе Часового Яра.



Согласно аналитику, в данный момент идут ожесточенные бои в этом районе. Он отметил, что потеря Часового Яра окажет серьезные последствия для украинской оборонительной линии в Донбассе. "В любом случае, российские войска, вероятно, продолжают наступление", — подытожил Меркурис.



Ранее в пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ивановских десантников уничтожили скопление вооруженных сил и техники Вооруженных Сил Украины в районе Часового Яра.

