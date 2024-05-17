Украинские военные попали в ловушку под Часовым Яром, предположил британский специалист Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.
Согласно его высказываниям, поступают сообщения о том, что украинские военные находятся в ловушке в районе Часового Яра.
Согласно аналитику, в данный момент идут ожесточенные бои в этом районе. Он отметил, что потеря Часового Яра окажет серьезные последствия для украинской оборонительной линии в Донбассе. "В любом случае, российские войска, вероятно, продолжают наступление", — подытожил Меркурис.
Ранее в пятницу в Министерстве обороны России сообщили, что расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ивановских десантников уничтожили скопление вооруженных сил и техники Вооруженных Сил Украины в районе Часового Яра.
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
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