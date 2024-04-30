Украина на грани: ВСУ может остаться без солдат до полноценного наступления Российской Федерации, отметил в соцсетях бывший консультант Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его мнению, у украинцев уже заметно не хватает бойцов. Макгрегор отдельно подчеркнул, что дефицит живой силы ощущается еще до начала полномасштабных наступательных действий ВС РФ.

По словам вышеупомянутого офицера, ВСУ теряют сотни человек каждый день. Он утверждает, что эта страна приближается к падению.

В МО РФ недавно сообщили, что военные освободили село Семеновка на территории Донецкой Народной Республики. Представитель ведомства также передал информацию о взятии под контроль Новобахмутовки.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил, что на протяжении специальной военной операции украинские военные уже потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что в настоящее время российские войска уверенно оперируют на всем фронте боевого столкновения и продолжают вытеснять противника. Шойгу напомнил, что военные успешно контролируют Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в Донецкой Народной Республике, расширяя зону влияния в Бердычах и Георгиевке.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)