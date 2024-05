Впервые было зафиксировано, что украинские военные осуществили обстрел территории Белгородской области, используя боевую машину Leopard-2.

Mash сообщает, что солдаты ВСУ из танка выполнили залп из 15 выстрелов калибром 120 мм в направлении деревни Новопетровка Российской Федерации.

По полученным данным, выстрелы были произведены с периферии населенного пункта Амбарное, что находится в Харьковской области. Отмечается, что место для стрельбы было выбрано на значительном удалении - на расстоянии 5,5 километров от предполагаемой цели, хотя максимальная эффективная дистанция стрельбы данного типа танка не превышает 3,5 километров.

Это привело к тому, что ни один из снарядов не достиг жилых строений, и, к счастью, не было ни жертв, ни разрушений.

Leopard 2 представляет собой основной боевой танк немецкого производства второго поколения. Страны-члены НАТО на регулярной основе объявляют о намерении передать эти танки Украине в качестве военной поддержки.

Фото: www.dvidshub.net/Alun Thomas; U.S. Army Recruiting Battalion - Phoenix (This work is in the public domain)