Впервые было зафиксировано, что украинские военные осуществили обстрел территории Белгородской области, используя боевую машину Leopard-2.
Mash сообщает, что солдаты ВСУ из танка выполнили залп из 15 выстрелов калибром 120 мм в направлении деревни Новопетровка Российской Федерации.
По полученным данным, выстрелы были произведены с периферии населенного пункта Амбарное, что находится в Харьковской области. Отмечается, что место для стрельбы было выбрано на значительном удалении - на расстоянии 5,5 километров от предполагаемой цели, хотя максимальная эффективная дистанция стрельбы данного типа танка не превышает 3,5 километров.
Это привело к тому, что ни один из снарядов не достиг жилых строений, и, к счастью, не было ни жертв, ни разрушений.
Leopard 2 представляет собой основной боевой танк немецкого производства второго поколения. Страны-члены НАТО на регулярной основе объявляют о намерении передать эти танки Украине в качестве военной поддержки.
Фото: www.dvidshub.net/Alun Thomas; U.S. Army Recruiting Battalion - Phoenix (This work is in the public domain)
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