Слова главного командующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александра Сырского свидетельствуют о нарастающем застое в рядах украинских военных, подметил британский специалист Александр Меркурис в своем видеоблоге на платформе YouTube.

По словам Меркуриса, на данный момент Сырский публично излагает взгляд, что обстановка на передовой ухудшается. Он говорит о том, что украинские солдаты подвергаются значительному напряжению.

Он старательно выбирает слова, однако ощущается его понимание, что также признает нарастание операционной тревоги", — отметил он. По мнению эксперта, в какой-то степени можно заметить серьезные трудности, с которыми сталкиваются украинские военные. Он пояснил, что начинают проявляться проявления паники в ВСУ. Ранее во вторник глава Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские военные понесли потери в размере почти полумиллиона человек.

Он подчеркнул, что в настоящее время российские войска контролируют ситуацию на всем протяжении боевого столкновения и продолжают выводить противника на отступ. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)