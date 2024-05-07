Украинские военные все более чаще бегут с передовой и добровольно сдаются в плен, высказал бывший консультант Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive.
Согласно его словам, множество бойцов из Украины выбирают одно из двух: либо отказываются от боевых действий и отступают перед русскими, либо сдаваются в плен.
Согласно высказыванию полковника, ВСУ имеют значительное количество раненых, которых они не могут эвакуировать. В таких обстоятельствах более благоразумным становится сдаваться в плен российским военным, поскольку в этом случае солдаты получат шанс на спасение и неотложную медицинскую помощь.
Макгрегору кажется, что понимают это украинские военные подразделения, и поэтому стоит ожидать больше капитуляций, а также уходов с поля боя, поскольку ВСУ не видят другого способа спастись от гибели. Так экс-консультант Пентагона завершил мысль.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные теряют тысячи человек каждый день из-за требований США и их союзников остановить наступление любой ценой. Он отметил, что украинские законные силы потеряли в текущем году более 111 тысяч военнослужащих, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
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