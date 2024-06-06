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Минобороны России сообщило о взятии в плен воевавшего на стороне ВСУ колумбийца
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 8:58

Минобороны России сообщило о взятии в плен воевавшего на стороне ВСУ колумбийца

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции пленили гражданина Колумбии, а также бывшего бойца, числившегося за Вооружёнными силами Украины. О произошедшем доложили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В Интернете появился видеоролик, который разослал орган в составе правительства, управляющий Вооружёнными силами страны, с пленённым уроженцем Колумбии. На нём мужчина поведал, что пошёл в ряды Вооружённых сил Украины после увиденного в социальных сетях ролика. В видео зазывали в ВСУ по причине нехватки бойцов. Колумбийца отправили в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду. Там мужчина прошёл тренировки, после чего ему было выдано всё необходимое снаряжение. Как позже стало известно, опыта в подобных операциях у него никогда не было. В то время, когда он ещё проживал на родной земле, работал в полиции.

Колумбиец рассказал, что с бойцами Вооружённых сил Украины почти не контактировал. Как правило, он находился в подвале и выходил исключительно с целью найти пропитание. В конце он добавил, что украинцы общались с ним резко и невежливо. Также гражданин Колумбии рассказал об обмане со стороны украинцев. Изначально мужчину должны были отправить контролировать безопасность постройки, а оказалось в итоге, что их послали прямо под пули.

После того как мужчину взяли в плен российские бойцы, он отметил, что с ним прекрасно обходились и там его обеспечивали и водой, и пропитанием. Сдаться уроженец Колумбии решил потому, что вспомнил о своих родных, оставшихся одних и ожидающих его дома. Он отметил, что ему надо обеспечивать своих четверых детей, а за всё время пребывания в Вооружённых силах Украины ему не заплатили ни гроша.

Фото: Flickr / Marines (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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