Специалист, который разрабатывал нервно-паралитическую систему "Новичок" Леонид Ринк, выразил беспокойство относительно признаков, которые наблюдались у поселенцев Семеновки в ДНР после применения ВСУ боеприпасов с некой токсичной составляющей, что, по его мнению, указывает на использование снарядов, содержащих синильную кислоту. Идет сообщение в информационном агентстве РИА Новости.
По его утверждению, речь идет о следующих признаках — "затрудненное дыхание, оттенок в полости рта сходный с миндальным и привкус металла, у людей были приступы удушья, наблюдалась рвота".
Ринк отметил, что эти симптомы соответствуют тем, что обычно проявляется при воздействии синильной кислоты.
Ранее РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщило о том, что ВСУ применили боевые ядовитые материалы в селе Семеновка Ясиноватского района Донецкой народной республики (ДНР).
Житель Семеновки, Андрей, подметил, что вещество распыляли с беспилотников. Он отметил, что запах вещества напоминал нашатырь.
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
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