ВСУ нанесли удар по гражданским транспортным средствам в Белгородской области, есть погибшие и раненые.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что ВСУ использовали БПЛА для удара по двум Газелям и легковому автомобилю в районе села Березёвка Борисовского района Белгородской области.

Газели везли сотрудников на предприятие. В результате атаки 6 человек скончались от полученных травм, ранены 35 человек, двое из них дети.

Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)