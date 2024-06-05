С сегодняшнего дня, 5 июня, квартиру по базовой программе ипотеки в "Сбере" станет взять сложнее.

Дело в том, что компания повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 п. п.

Так, минимальная ставка составит 18,2 процента. Пресс-служба кредитной организации на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала и об изменениях ставок по потребительским кредитам. Их диапазон составит от 17,9 процента до 39,9 процента.

Добавим, что на ПМЭФ "Автоваз" презентовал свою новую модель Lada Iskra — новое семейство автомобилей класса B, в линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Фото: unsplash.com/Naassom Azevedo naassomz1 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).