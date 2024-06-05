С сегодняшнего дня, 5 июня, квартиру по базовой программе ипотеки в "Сбере" станет взять сложнее.
Дело в том, что компания повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 п. п.
Так, минимальная ставка составит 18,2 процента. Пресс-служба кредитной организации на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала и об изменениях ставок по потребительским кредитам. Их диапазон составит от 17,9 процента до 39,9 процента.
Добавим, что на ПМЭФ "Автоваз" презентовал свою новую модель Lada Iskra — новое семейство автомобилей класса B, в линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
Фото: unsplash.com/Naassom Azevedo naassomz1 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
Политолог Маркелов: Иран стремится стать полноценной ядерной державой
По словам политолога Сергея Маркелова, появление в Иране полноценного цикла – это большая ядерная угроза миру.
BYD Song Plus (Seal U) обновится до версии DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой
BYD Song Plus (Seal U) представит обновленную версию DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой.
Юрист Колпаков: для избегания проблем с каршерингом важно записывать видео с автомобилем
Юрист Григорий Колпаков предложил ряд мер, чтобы избежать проблем с каршерингом. Важно делать видеозапись автомобиля до и после поездки, фиксируя состояние и местоположение авто, а также сохранять эти записи три года в качестве доказательства невиновности в случае судебных исков.
В Госдуму внесли проект об обязательном указании фонограммы на афишах и билетах
Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, который обязывает указывать на средствах распространения информации, вживую будут ли петь артисты на концерте или с использованием фонограммы. Информация о новом проекте хранится в базе данных нижней палаты парламента.