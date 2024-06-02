Самая проблемная зона у многих людей — живот. Женщины мучаются с лишним жиром в этой области после родов, у мужчин же зачастую появляется "пивной живот". Эффективное упражнение для того, чтобы убрать лишние сантиметры в области живота, назвал фитнес-тренер Сергей Серегин.

Инструктор по спорту уверен, что любой спорт полезен для здоровья. Вреда от него нет. Обратное же внушают те, кто сам не тренируется.

"Упражнение "вакуум живота" полезно, если вы хотите избавиться от жира в брюшной области. Оно идеально подойдет тем, у кого впереди лежащие, стоящие ребра. Упражнение также поможет убрать "пивной живот", — объяснил тренер в интервью корреспонденту NewsInfo. Ru.

Серегин заявил, что в этом упражнении нет никакого вреда.

Чтобы выполнить упражнение, сделайте глубокий вдох через нос глубокий вдох и медленно выдохните ртом. При этом живот должен работать.

"При вдохе — живот открывается, как цветок, при выдохе — уходит внутрь. Нужно обязательно подключать дыхание", — рассказал Сергей Серегин.

Он добавил, что даже новичок с легкостью сможет быстро научиться правильной технике выполнения "вакуума живота". Однако начинать учиться упражнению желательно под присмотром тренера.

Фото: unsplash.com/Scott Webb scottwebb (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).